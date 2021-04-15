Елена Зеленская показала, как носить главный цвет 2021

В новом стильном образе она пообщалась онлайн с первой леди Бразилии Мишель Болсонару

Наряды Елены Зеленской вдохновляют одеваться женственно и утонченно. В Турции первая леди показала, как носить платье с удлиненным жакетом, а вчера вечером продемонстрировала образ в эстетике 70-х. В этот раз она выбрала классический серый жакет, который дополнила романтичной блузой. Снимками супруга президента поделилась на официальной странице в Instagram.

Елена Зеленская на виртуальной встрече с первой леди Бразилии Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Именно серый стал одним из двух главных оттенков года по версии Pantone. И хотя многим он показался слишком скучным, нельзя отрицать его универсальность. Серый цвет подходит ко всему, а значит, открывает бесконечное поле для экспериментов. По примеру Елены Зеленской добавляете блузу с бантом на шее и актуальным воротником "Питэр Пэн" — и уже выглядит интереснее.

Елена Зеленская на виртуальной встрече с первой леди Бразилии Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Если такой образ все равно кажется слишком сдержанным, присмотритесь к объемным акцентным воротникам. Такие вошли в топ модных must have этой весны. Ну а тем, кому не нужно придерживаться строгого дресс-кода, можно заменить рубашку бельевым топом или худи.

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