Золота Дзиґа-2021 запустила челендж: кіношники показують кумедні фото зі зйомок і червоної доріжки

Українська кіноакадемія запустила челендж для кіношників, мета якого показати своє фото під час зйомок і в образі на червоній доріжці

"Золота Дзиґа" Фото: прес-служба

Напередодні 5-ї Кінопремії "Золотої Дзиґи" організатори запустили Real movie challenge для всіх українських кіношників. Його мета – показати глядачам, що ховається за урочистими та блискучими фото з червоного хідника. Адже зйомки фільмів часом не такі привабливі, як на світлинах з премій. Часто кінематографістам доводиться працювати на знімальному майданчику цілодобово в умовах холоду та бруду.

Своїми фото "до та після" вже поділилася дворазова лауреатка Національної кінопремії "Золота Дзиґа" Ірма Вітовська, яка показала свій образ баби Прісі з фільму "Брама".

Також до флешмобу долучилася команда стрічки "Схрон", сценарист Сергій Касторних, актор Ярослав Безкоровайний, який відомий глядачу за фільмом "Донбас" та серіалом "Спіймати Кайдаша". До речі, цей серіал має номінацію на Кінопремію як "Найкращий ігровий серіал". Цього року нагорода в цій категорії втручатиметься вперше, а загалом переможців оголосять у 23 номінаціях.

Кадр з серіалу "Спіймати Кайдаша" Фото: kino-teatr.ru

Найоригінальнішим учасником челенджу виявився заступник Національного представника України в EurimagesСергій Зленко та його фото з червоного хідника.

Сподіваємось, після церемонії нагородження V Кінопремії "Золота Дзиґа" у представників кіногалузі з’явиться більше урочистих фото. Наприклад, як у продюсера Пилипа Іллєнка, акторки Дар’ї Плахтій, художниці з костюмів Марії Керо та режисерки Тоні Ноябрьової, які вже долучились до флешмобу.

Колективний челендж також підтримали режисерка Ірина Цілик, продюсер Володимир Філіппов та актор Євген Ламах, який зіграв у фільмі "Черкаси". Цей фільм разом зі стрічками "Атлантида", "Земля блакитна, ніби апельсин", "Погані дороги" і "Толока" став лідером за кількістю номінацій та претендує на головну нагороду "Найкращий фільм".

Дивіться тизер "Золотої Дзиґи-2021":

Імена лауреатів у всіх номінаціях стануть відомі 12 червня на урочистій церемонії нагородження. А оголошувати їх будуть журналіст і телеведучий Олег Панюта та акторка і телеведуча Дар’я Трегубова.

Подивитися більше фото зірок, які долучилися до флешмобу, можна за хештегом #real_movie_challenge у соціальних мережах.

Цього року почесну нагороду "Золота Дзиґа" в номінації "Відкриття року" отримала режисерка і сценаристка Наталія Ворожбит.

Всі подробиці в спецтемі Золота Дзиґа-2021

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