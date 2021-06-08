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Золота Дзиґа-2021: как киношники готовятся к 5-й Национальной Кинопремии

Сегодня, 16:46

12 июня состоится долгожданная церемония награждения V Национальной Кинопремии "Золота Дзиґа". По случаю праздничного события Украинская киноакадемия запустила челлендж для киношникив, цель которого показать себя во время съемок и на красной дорожке

"Золота Дзиґа"
"Золота Дзиґа"
Фото: пресс-служба

Накануне 5-й Кинопремии "Золотой Дзиґи" организаторы запустили Real movie challenge для всех украинских киношников. Его цель – показать зрителям, что скрывается за помпезными и праздничными фото с красных дорожек. Ведь съемки фильмов временами не такие привлекательные, как на фотографиях с премий. Часто кинематографистам приходится работать на съемочной площадке сутками в условиях холода и пыли.

Своими фото "до и после" уже поделилась двукратная лауреатка Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" Ирма Витовская, которая показала свой образ бабы Приси из фильма "Брама".

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Также к флешмобу присоединилась команда фильма "Схрон", сценарист Сергей Касторных, актер Ярослав Безкоровайный, который известен зрителю по фильму "Донбасс" и сериалу "Поймать Кайдаша". Кстати, этот сериал номинирован на Кинопремию как "Лучший игровой сериал". В этом году награда в этой категории будет вручаться впервые, а в общей сложности победителей объявят в 23 номинациях.

Кадр из сериала "Поймать Кайдаша"
Кадр из сериала "Поймать Кайдаша"
Фото: kino-teatr.ru

Самым оригинальным участником челленджа стал заместитель Национального представителя Украины в Eurimages Сергей Зленко и его фото с красной дорожки.

Надеемся, после церемонии награждения V Кинопремии "Золота Дзиґа" у представителей киноотрасли появится больше торжественных фото. Например, как у продюсера Филиппа Ильенко, актрисы Дарьи Плахтий, художницы по костюмам Марии Керо и режиссерки Тони Ноябревой, которые уже присоединились к флешмобу.

Коллективный челлендж также поддержали режиссер Ирина Цилык, продюсер Владимир Филиппов и актер Евгений Ламах, который сыграл в фильме "Черкассы". Эта картина вместе с фильмами "Атлантида", "Земля голубая, будто апельсин", "Плохие дороги" и "Толока" стала лидером по количеству номинаций и претендует на главную награду "Лучший фильм".

Смотрите тизер "Золотой Дзиґи-2021":

Имена лауреатов во всех номинациях станут известны 12 июня на торжественной церемонии награждения. А объявлять их будут журналист и телеведущий Олег Панюта и актриса и телеведущая Дарья Трегубова.

Посмотреть больше фото звезд, которые присоединились к флешмобу, можно по хештегу #real_movie_challenge в социальных сетях.

В этом году почетную награду "Золота Дзиґа" в номинации "Открытие года" получила режиссер и сценарист Наталья Ворожбит.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2021

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