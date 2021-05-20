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Церемонія вручення кінопремії "Золота Дзиґа" відбудеться 12 червня

Сьогодні, 17:58

Цього року кінопремія буде вручатися в 23 номінаціях, серед яких одна нова – "Кращий ігровий серіал"

Церемонія вручення кінопремії "Золота Дзиґа" відбудеться 12 червня
Церемонія вручення кінопремії "Золота Дзиґа" відбудеться 12 червня
Фото: facebook.com/uafilmacademy

Церемонія нагородження переможців кінопремії "Золотий Дзиґа" відбудеться 12 червня. А ведучими церемонії стануть журналіст і телеведучий Олег Панюта і актриса та телеведуча Даша Трегубова.

Урочиста церемонія нагородження лауреатів V Національної кінопремії цього року буде проходити за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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"Креативні індустрії зіткнулися з важкими випробуваннями. Але незважаючи на це кіногалузь продовжує розвиватися і рости. А кінопремія "Золота Дзиґа" вже п'ять років поспіль доводить, що українському кіно бути. Кіноіндустрія – це живий організм, який іноді може оступитися, впасти, але постійно піднімається, досягаючи нових вершин. І один з наріжних завдань Держкіно, підтримувати галузь і надавати їй інструменти для подальшого розвитку і масштабування", – наголосила очільниця Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук.

Відомий український журналіст Олег Панюта має більш ніж 20-річний досвід. Він ведучий інформаційно-аналітичного тижневика "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" на телеканалі "Україна". За час своєї кар'єри Олег Панюта провів десятки інтерв'ю з впливовими людьми країни, серед яких президенти, міністри і політики. Крім того, він знавець українського кіно, і вже багато років є ведучим Одеського міжнародного кінофестивалю. Також Олег Панюта – один з тренерів "Медіа Майстерні" – освітньої медіа-школи телеканалу "Україна".

"Минулий рік був непростим, особливо – для українського кіно. І на цій землі кінематографісти звикли приймати виклики – чи у вигляді радянської партдіктатури, або – розгубленості на початку незалежності. Нинішній ковідній період також став викликом для індустрії. Тим цікавіше усвідомлювати, що він не зіпсував унікальний творчий настрій, і не відбив звичку боротися. Нинішні номінанти – прекрасне тому підтвердження", – зазначає Олег Панюта.

Олег Панюта і Дар'я Трегубова стали ведучими премії "Золота Дзиґа 2019"
Олег Панюта і Дар'я Трегубова стали ведучими премії "Золота Дзиґа 2019"
Фото: facebook.com/oskar.kiev.ua, instagram.com/dasha.tregubova

За свою кар'єру Дар'я Трегубова вже встигла спробувати себе ведучою, режисером, редактором на українських телеканалах, а також вона писала сценарії до телепрограм, фільмів і рекламних роликів. Дарина почала зніматися в кіно в 2006 році. Її фільмографія налічує майже півсотні робіт, серед яких телесеріали "Серце матері", "Папа Ден", "Сувенір з Одеси", повнометражні фільми "Правило бою", "Сторонній" та інші. У 2017 році Дарина стала ведучою шоу "У цей момент через рік", а в 2019-му – співочого шоу "Х-Фактор" на телеканалі СТБ.

"Кіно – це любов. А Дзиґа – це пристрасть! І вже третій рік поспіль я щаслива в неї зануритися. Цього року така довгоочікувана церемонія буде проходити оффлайн, тому можна буде нарешті обійняти колег, відсвяткувати перемоги цього непередбачуваного року і вперше (!) привітати лауреатів в новій номінації – кращий серіал", – говорить Дар'я Трегубова.

Цього року кінопремію "Золота Дзиґа" буде вручатися в 23 номінаціях, серед яких одна нова – "Кращий ігровий серіал". Лідерами за кількістю номінацій стали – "Погані дороги" (15), "Атлантида" (11), "Толока" (9), "Земля блакитна, ніби апельсин" (4) і "Черкаси" (4). Всього на участь у П'ятій Кінопремії було подано 86 повнометражних і короткометражних стрічок, з яких в довгий список увійшла 81 кіноробота.

Тим часом сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення-2021: де дивитися онлайн і о котрій початок.

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кіно премія Золота Дзиґа
Джерело: Сьогодні
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