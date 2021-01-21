Зірку "Сімейка Аддамс" Крістіну Річчі бив чоловік під час карантину

Фізичні знущання над акторкою почалися ще в кінці 2019 го

Голлівудська актриса Крістіна Річчі опинилася серед тих, для кого карантин негативно відбився на сімейних стосунках. 40-річна зірка заявила, що її чоловік, продюсер Джеймс Хердеген бив її. Про це повідомляє TMZ.

У липні 2020 року Крістіна Річчі подала на розлучення з Джеймсом Хердегеном і вказала в судовому позові, що чоловік нападав на неї двічі в червні минулого року і перешкоджав викликам екстреної служби. Але це не вперше, коли Джеймс застосував проти неї насильство.

Крістіна Річчі і Джеймс Хеердеген Фото: Getty Images

У грудні 2019 року, за словами Крістіни Річчі, Джеймс Хердеген "побив, плюнув на неї, а потім дражнив зі звуками рохкання свині".

Але після цієї події пара не розлучилася, і через рік ситуація повторилася двічі. Під час одного з нападів Джеймс кинув на акторку каву та стілець, а за цим всім спостерігав їх 6-річний син.

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