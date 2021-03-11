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Джеджула розповів, чи буде розлучення післяскандальних заяв дружини

Сьогодні, 19:42

Телеведучий вперше прокоментував скандал

В кінці минулого року дружина Андрія Джеджули Юлія Леус звинуватила телеведучого, що через нього вона може втратити дитину, і заявила про розлучення . Сам телеведучий списував слова Юлії на гормони. У новому інтерв'ю для YouTube-каналу Dorotye телеведучий розповів, чи буде розлучення.

Телеведучий відмовився обговорювати звинувачення дружини, що він піднімав на неї руку і був моральним абьюзером.

Андрій Джеджула і Юлія Леус з новонародженою дочкою Аделіною
Андрій Джеджула і Юлія Леус з новонародженою дочкою Аделіною
Фото: instagram.com/djedjula

"Я вважаю, це глибоко особисте. Ми намагаємося підібрати ключі один до одного. Не існує сімей, в яких немає конфліктів. Просто у всіх люди по-різному на них реагують. Ти говориш слово" побиття ". Подивися на мене, я важу 96 кілограмів, 192 ріст. Якби я займався побиттям, як ти кажеш ... у нас є конфлікт, у нас є сварка, але кожен по-своєму трактує цю історію ", – сказав Джеджула.

На питання, чи буде пара розлучатися, Андрій відповів, що це потрібно дізнаватися у Юлії.

"Це треба у Юлі запитати. Це вона у нас майстер розлучень. Це ж вона була ініціатором першого. Я тільки фахівець з одружень і зізнань," – сказав телеведучий.

Варто зазначити, Андрій був присутній на пологах і кілька зараз живе разом.

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