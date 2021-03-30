Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Кірстен Данст знову вагітна. Актриса в шикарних вбраннях показала живіт (фото)

Сьогодні, 18:17

Актриса знялася для журналу W

38-річна американська актриса Кірстен Данст, яка отримала зірку на "Алеї слави", вдруге стане мамою. Про це стало відомо завдяки її зйомкам для журналу W.

Кірстен з'явилася на обкладинці разом з актрисами Ель Фаннінг і Рашидою Джонс.

Ель Фаннінг, Кірстен Данст, Рашида Джонс
Ель Фаннінг, Кірстен Данст, Рашида Джонс
Ель Фаннінг, Кірстен Данст, Рашида Джонс
Фото: wmagazine.com

На одному з фото вона позує в мереживній білій сукні Rodarte, яке підкреслює її помітно кругленький живіт.

Кірстен Данст
Кірстен Данст
Кірстен Данст
Фото: wmagazine.com

Повідомляється, що над фотосесією працювала режисерка і актриса Софія Коппола, яка дружить з Кірстен вже багато років. Вперше Днаст знялася у Копполи у фільмі "Діви-самогубці".

Кірстен Данст
Кірстен Данст
Кірстен Данст
Фото: wmagazine.com

Кірстен поки не повідомила стать дитини. Актриса перебуває у стосунках із актором Джессі Племонсом. Пара познайомилася на зйомках серіалу "Фарго". Вони побралися в 2017 році, а в травні 2018-го у них народився син Енніс Племонс.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
вагітність Кірстен Данст
Реклама

Новини партнерів

Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Ольга Сумская о жизни ее старшей дочки в России
Ольга Сумская о жизни ее старшей дочки в России
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy

Популярні статті

Сьогодні, 11:14Events

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

Сьогодні, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Сьогодні, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:50Events

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Вчора, 17:26Зірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

Вчора, 15:24Зірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

Вчора, 14:45Зірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

Вчора, 13:56Фаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Вчора, 12:50Зірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

Вчора, 12:32Зірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

Вчора, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Вчора, 09:17Зірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

28 березняЗірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

28 березняЗірково

"Теж до суду подасть?": репер Баста нахамив Лободі під час телешоу

28 березняEvents

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Новини партнерів

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Голливуд отдыхает: самые красивые турчанки из сериалов
Голливуд отдыхает: самые красивые турчанки из сериалов

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти