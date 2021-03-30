Кірстен Данст знову вагітна. Актриса в шикарних вбраннях показала живіт (фото)

Актриса знялася для журналу W

38-річна американська актриса Кірстен Данст, яка отримала зірку на "Алеї слави", вдруге стане мамою. Про це стало відомо завдяки її зйомкам для журналу W.

Кірстен з'явилася на обкладинці разом з актрисами Ель Фаннінг і Рашидою Джонс.

Ель Фаннінг, Кірстен Данст, Рашида Джонс Ель Фаннінг, Кірстен Данст, Рашида Джонс Фото: wmagazine.com

На одному з фото вона позує в мереживній білій сукні Rodarte, яке підкреслює її помітно кругленький живіт.

Кірстен Данст Кірстен Данст Фото: wmagazine.com

Повідомляється, що над фотосесією працювала режисерка і актриса Софія Коппола, яка дружить з Кірстен вже багато років. Вперше Днаст знялася у Копполи у фільмі "Діви-самогубці".

Кірстен Данст Кірстен Данст Фото: wmagazine.com

Кірстен поки не повідомила стать дитини. Актриса перебуває у стосунках із актором Джессі Племонсом. Пара познайомилася на зйомках серіалу "Фарго". Вони побралися в 2017 році, а в травні 2018-го у них народився син Енніс Племонс.

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