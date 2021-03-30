Кірстен Данст знову вагітна. Актриса в шикарних вбраннях показала живіт (фото)
Актриса знялася для журналу W
38-річна американська актриса Кірстен Данст, яка отримала зірку на "Алеї слави", вдруге стане мамою. Про це стало відомо завдяки її зйомкам для журналу W.
Кірстен з'явилася на обкладинці разом з актрисами Ель Фаннінг і Рашидою Джонс.
На одному з фото вона позує в мереживній білій сукні Rodarte, яке підкреслює її помітно кругленький живіт.
Повідомляється, що над фотосесією працювала режисерка і актриса Софія Коппола, яка дружить з Кірстен вже багато років. Вперше Днаст знялася у Копполи у фільмі "Діви-самогубці".
Кірстен поки не повідомила стать дитини. Актриса перебуває у стосунках із актором Джессі Племонсом. Пара познайомилася на зйомках серіалу "Фарго". Вони побралися в 2017 році, а в травні 2018-го у них народився син Енніс Племонс.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше