Джеджула показав нове фото з новонародженою дочкою і розповів про її перші дні життя

Дівчинка народилася 25 лютого

25 лютого Андрій Джеджула став батьком вдруге – у телеведучого і його дружини Юлії Леус народилася дочка. Минуло всього кілька днів, а Андрій уже поділився першими враженнями від нового статусу – батька дочки.

На своїй сторінці в Instagram Андрій опублікував миле фото з малятком і розповів про її перші дні життя.

"За цих три дні, незважаючи на втому, енергія прибуває, загострився слух, нюх і бажання що-небудь робити для твоєї маленької людини. Я по легкому сапу, хрипу, рику, іку, пуку, відрижці і всьому, чим може подавати знак доця, реагую, підскакую і вирішую проблеми!" – пише Джеджула.

Андрій Джеджула Фото: instagram.com/djedjula

Андрій також описав дочку, як "красиву і зеленооку" і поділився думками про батьківство.

"Діти – це та прекрасна флешка з копією букета сімейного генофонду і потужний вінчестер, в який можна залити в процесі виховання всі знання, звичаї, вміння і навички...Діти і батьки – це єдині люди, які приймають один одного такими, якими є і люблять нема за щось і не за те, що є, а просто тому, що є! Я вихований так і хочу виховати своїх дітей такими!" – ділиться Андрій.

Нагадаємо, дружина Джеджули після гучного скандалу розповіла, чи спілкується з чоловіком і з ким буде виховувати дочку.

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