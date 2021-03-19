Дружина Джеджули розповіла про їхні стосунки після звинувачень у домашньому насильстві

У грудні минулого року між подружжям розгорівся справжній скандал

Дружина шоумена Андрія Джеджули, який раніше розповів, чи буде розлучення після її скандальних заяв, Юлія Леус поділилася подробицями їхніх стосунків зараз.

В кінці минулого року Юлія заявила, що Джеджула підіймав на неї руку, тому вона планує з ним розлучатися. І тепер, відповідаючи на питання фоловера в Instastories Юлія вже не була так впевнена.

Юлія Леус, Андрій Джеджула Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Підписник запитав у дружини Джеджули, які у них стосунки зараз. Юлія відповіла коротко, але про розлучення не сказала ні слова.

"Партнерські. Він мені допомагає з малятком", – написала Юлія Леус.

Скріншот Instagram

Місяць тому Юлія Леус народила дочку. У соцмережі Андрій Джеджула активно ділиться емоціями та відчуттями від батьківства і спільними кадрами з малятком.

В кінці минулого року Юлія Леус на останніх місяцях вагітності потрапила в лікарню – була загроза викидня. Вона звинуватила в цьому свого чоловіка, який, за її словами, підіймав на неї руку. Тоді Юлія Леус заявила, що не боїться одна виховувати дитину і не хоче прощати Джеджулу.

Раніше Андрій Джеджула розповів про розставання з Сантою Дімопулос.

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