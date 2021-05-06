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Притула кумедно привітав маму з 66-річчям і згадав, як вона з валеріаною дивиться на нього по ТБ

Сьогодні, 18:50

Телеведучий зворушливо привітав свою маму зі святом. Він згадав кумедні моменти з дитинства, а мама відповіла йому в коментарях

Сергій Притула з мамою
Сергій Притула з мамою
Фото: facebook.com/serhiyprytula

Шоумен і телеведучий Сергій Притула, який пішов з українського шоу, що фінансується Росією, за традицією в день народження своєї мами, Валентини Василівни, опублікував їхнє спільне фото і зворушливо привітав. Сьогодні мамі телезірки виповнилося 66 років.

У своєму Facebook-акаунті телеведучий написав справжню оду подяки мамі. Сергій згадав, як вона засиджувалась з ним і його братом, Василем, щоб допомогти з уроками, а потім тримала за них кулачки на олімпіадах.

Сергій Притула з мамою
Сергій Притула з мамою
Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Ти підтримувала нас у творчих починаннях, а потім робила вигляд ніби не переживаєш у концертному залі між тисячі глядачів, коли я стояв на сцені. Бо, "не хочу, щоб ти ще через мене переживав, сконцентруйся на головному!" – написав Сергій.

А потім телеведучий пожартував про те, як мама дивиться різні ток-шоу з його участю.

"Зараз ти з валер‘янкою спостерігаєш перед телевізором за моєю риторикою на якихось політичних ток-шоу, щоб я не був надто різкий. Бо, "сину, міра і місце"! Дякую, що тобі ніколи не було байдуже! Ми усі тебе дуже-дуже любимо! І де буде змога, там будемо стелити цей світ до твоїх ніг! З Днем народження, Ма! Яке це щастя, що ти у нас є! – зворушливо завершив Сергій Притула.

У коментарях Валентина Василівна відповіла своєму зірковому синові.

  • "Дякую, мої ріднеькі, золоті, солодкі, найкращі у світі діти і онучата! Безмежно люблю вас, тішуся вами і дякую за ваші ангельські крила!"
Скріншот Facebook

Раніше повідомлялося, що діти Алли Пугачової зворушливо привітали маму з днем народження.

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