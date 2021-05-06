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Сергей Притула забавно поздравил маму с 66-летием и упомянул, как она с валерьянкой смотрит на него по ТВ

Сегодня, 18:50

Телеведущий умилительно поздравил свою маму с праздником. Он вспомнил забавные моменты из детства, а мама ответила ему в комментариях

Сергей Притула с мамой
Сергей Притула с мамой
Фото: facebook.com/serhiyprytula

Шоумен и телеведущий Сергей Притула, который ушел из украинского шоу, финансируемого Россией, по традиции в день рождения своей мамы, Валентины Васильевны, опубликовал их совместное фото и трогательно поздравил. Сегодня маме телезвезды исполнилось 66 лет.

В своем Facebook-аккаунте телеведущий написал настоящую оду благодарности маме. Сергей вспомнил, как она засиживалась с ним и его братом, Василием, чтобы помочь с уроками, а потом держала за них кулачки на олимпиадах.

Сергей Притула с мамой
Сергей Притула с мамой
Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Ты поддерживала нас в творческих начинаниях, а потом делала вид будто не переживаешь в концертном зале между тысячи зрителей, когда я стоял на сцене. Потому, "не хочу, чтобы ты из-за меня переживал, сконцентрируйся на главном"! – написал Сергей.

А затем телеведущий пошутил о том, как мама смотрит различные ток-шоу с его участием.

Сейчас ты с валерьянкой наблюдаешь перед телевизором моей риторикой в каких-то политических ток-шоу, чтобы я не был слишком резок. Потому, "сыну, мера и место"! Спасибо, что тебе никогда не было безразлично! Мы все тебя очень-очень любим! И где будет возможность, там будем стелить этот мир к твоим ногам! С Днем рождения, Ма! Какое это счастье, что ты у нас есть! – трогательно завершил Сергей Притула.

В комментариях Валентина Васильевна ответила своему звездному сыну.

  • "Спасибо, мои родненькие, золотые, сладкие, лучшие в мире дети и внучата! Безгранично люблю вас, рад вами и благодарю за ваши ангельские крылья!"
Скриншот Facebook

Ранее сообщалось, что дети Аллы Пугачевой трогательно поздравили маму с днем рождения.

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