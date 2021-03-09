Сергій Притула йде з українського шоу, яке фінансує Росія
Телеведучий дізнався, що власники формату української програми – громадяни Росії
Український телеведучий і актор Сергій Притула, який раніше показав доньці фокус і зняв її потішну реакцію, відмовився надалі брати участь в українському шоу "Де логіка?". Причиною тому стало те, що кінцеві бенефіціари формату шоу – росіяни, тобто продукт фінансується Росією.
У заяві у своєму Facebook-акаунті Притула зазначив, що на цей момент відзнято перший сезон шоу "Де логіка?" на "Новому каналі", в якому він встиг знятися.
"Перший і останній за моєї участі у ньому, як ведучого. Як і обіцяв, в разі, якщо інформація про кінцевих бенефіціарів формату із російськими паспортами підтвердиться, ноги моєї у цьому шоу більше не буде. Так от, не буде. Дякую за увагу", – написав Сергій Притула.
При цьому в кінці минулого року телеведучий потрапив у скандал через антисемітські висловлювання у прямому ефірі.
Раніше повідомлялося, що російський гурт Little Big після відмови від "Євробачення" загримів в скандал через плагіат.
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