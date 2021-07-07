Принц Гаррі під час свого візиту до Лондон проігнорував одну з порад Меган Маркл

Королівський експерт звернув увагу на те, що принц Гаррі вперше за довгий час порушив одну з рекомендацій Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

Приїзд принца Гаррі в Лондон на відкриття пам'ятника принцесі Діані обговорюють досі. Королівський експерт Річард Іден, розглянувши уважно спільні знімки братів, звернув увагу на те, що герцог Сассекський вперше за довгий час одягнув костюм темно-синього кольору і це не просто так. Про це пише Express.

Раніше Меган Маркл радила чоловікові вибирати костюми в відтінках сірого для важливих заходів. Герцогиня вважає, що вони краще підходять під колір очей принца. Але в день відкриття пам'ятника мамі принц Гаррі знехтував радою Меган і надів костюм кольору, як у принца. Вільяма.

Принци Вільям та Гаррі на відкритті пам'ятника принцесі Діані / Фото: Getty Images

Одна річ, яку ніхто по-справжньому не вловив, – це рівень координації між братами. Вони обидва були одягнені в темно-сині костюми, хоча Гаррі залишався вірним своєму сірому костюму з тих пір, як зустрів Меган. Я думаю, і цього разу вона запропонувала йому зробити вибір на користь постійного сірого, але він відмовився, щоб виглядати в унісон братові. До того ж принцеса Діана дуже любила темно-синій колір чоловічих костюмів, – розповів королівський експерт.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що принц Гаррі і Меган Маркл приїдуть восени в Лондон . Вони будуть присутні на масштабному заході на честь дня народження принцеси Діани, який Кенсінгтонський палац переніс на осінь через пандемію.