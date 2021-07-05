Британці проти зустрічі Меган Маркл з королівською родиною в Лондоні

У Британії не дуже люблять дружину принца Гаррі Меган Маркл після всіх скандалів. Нове опитування тому підтвердження

Британці проти приїзду Меган Маркл до Лондона / Фото: Getty Images

Щойно з'явилися чутки, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть вже цієї осені разом зі своїми дітьми – сином Арчі і донькою Лілібет-Діаною – приїхати до Лондона на захід на честь дня народження принцеси Діани, як британці вже висловилися проти цієї ідеї. Результати опитування, проведеного виданням Daily Express, невтішні для герцогів Сассекських.

Із 6805 респондентів 6307, або 93 відсотки, виступили проти того, щоб вони привезли дітей, а значить, і проти приїзду Меган Маркл.

Вони всі повинні залишатися на своїх місцях і більше ніколи не турбувати королівську сім'ю! Залишайтеся в США! – цитує видання британців.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

Раніше з'явилася інформація, що принц Гаррі не помирився з братом під час свого приїзду до Лондона. У онуків королеви так і не відбулося тієї самої розмови, яка могла би поставити крапку в їхніх напружених стосунках. Вільям обговорював з братом футбол та інші події, ніяк не пов'язані з їхньою сваркою.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Кейт Міддлтон хоче налагодити стосунки з Меган Маркл. За словами королівської експертки Камілли Томіні, незважаючи на скандальне інтерв'ю, герцогиня Кембриджська готова піти на примирення з дружиною принца Гаррі заради дітей.

Раніше ми розповідали, що Меган Марк і принц Гаррі візьмуть участь в урочистому параді з нагоди дня народження королеви, який стане частиною святкування у червні 2022 року.