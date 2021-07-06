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Принц Гаррі після поїздки в Лондон може переглянути свої стосунки з Меган Маркл

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
6 липня, 16:27
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Королівський експерт вважає, що принцу Гаррі доведеться зробити складний вибір, якщо він хоче зберегти свої стосунки з Меган Маркл і помиритися з королівською родиною
Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: AFP

Принц Гаррі вирішив не затримуватися надовго в Лондоні після відкриття пам'ятника принцесі Діані. Він наступного дня повернувся в США до дружини Меган Маркл і дітей. Королівський експерт Дункан Ларкомб вважає, що принц Гаррі, можливо, скоро все-таки захоче налагодити стосунки з королівською родиною. Про це пише видання Geo News.

"Гаррі та Меган, здається, думають, що вони можуть існувати в двох світах одночасно – світі британських королівських осіб і американських знаменитостей. Гаррі закохався в американське життя, але він поки на стадії медового місяця. Я думаю, що зустріч із братом, особливо з такого зворушливого приводу – відкриття меморіалу їхній матері, можливо, змусить його задуматися, на що він все це проміняв", – припустив королівський експерт.

Принц Гарі та Меган Маркл
Принц Гарі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Не відкидає Дункан Ларкомб і суперечки в шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл.

"Він повністю пожертвував стосунками зі своєю сім'єю заради нового життя з Меган, і я впевнений, це було зроблено через її примху. Але в підсумку Гаррі не зможе без сім'ї, адже це його рідна кров. Я думаю, що Гаррі і Меган доведеться піти на компроміс, щоб не тільки налагодити стосунки з королівською родиною, а й врятувати свій шлюб. Адже настане момент, коли принц буде розриватися між Меган і королівською сім'єю. Їм потрібно скласти план дій щодо примирення, зробити крок назустріч і почати спілкуватися з членами королівської сім'ї, якщо вони хочуть зберегти шлюб", – заявив королівський експерт.

Дивіться докладніше про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі:

Раніше ми розповідали, що королівська сім'я проігнорувала книгу Меган Маркл.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України"

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