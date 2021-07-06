Принц Гаррі після поїздки в Лондон може переглянути свої стосунки з Меган Маркл

Королівський експерт вважає, що принцу Гаррі доведеться зробити складний вибір, якщо він хоче зберегти свої стосунки з Меган Маркл і помиритися з королівською родиною

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: AFP

Принц Гаррі вирішив не затримуватися надовго в Лондоні після відкриття пам'ятника принцесі Діані. Він наступного дня повернувся в США до дружини Меган Маркл і дітей. Королівський експерт Дункан Ларкомб вважає, що принц Гаррі, можливо, скоро все-таки захоче налагодити стосунки з королівською родиною. Про це пише видання Geo News.

"Гаррі та Меган, здається, думають, що вони можуть існувати в двох світах одночасно – світі британських королівських осіб і американських знаменитостей. Гаррі закохався в американське життя, але він поки на стадії медового місяця. Я думаю, що зустріч із братом, особливо з такого зворушливого приводу – відкриття меморіалу їхній матері, можливо, змусить його задуматися, на що він все це проміняв", – припустив королівський експерт.

Принц Гарі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Не відкидає Дункан Ларкомб і суперечки в шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл.

"Він повністю пожертвував стосунками зі своєю сім'єю заради нового життя з Меган, і я впевнений, це було зроблено через її примху. Але в підсумку Гаррі не зможе без сім'ї, адже це його рідна кров. Я думаю, що Гаррі і Меган доведеться піти на компроміс, щоб не тільки налагодити стосунки з королівською родиною, а й врятувати свій шлюб. Адже настане момент, коли принц буде розриватися між Меган і королівською сім'єю. Їм потрібно скласти план дій щодо примирення, зробити крок назустріч і почати спілкуватися з членами королівської сім'ї, якщо вони хочуть зберегти шлюб", – заявив королівський експерт.

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