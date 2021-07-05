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Меган Маркл вперше приїде до Лондона після скандального інтерв'ю

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
5 липня, 08:55
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Вже цієї осені може відбутися перша зустріч Меган Маркл з королівською родиною після скандального інтерв'ю
Меган Маркл і принц Гаррі збираються приїхати в Лондон восени
Меган Маркл і принц Гаррі збираються приїхати в Лондон восени / Фото: Getty Images

В цьому році принц Гаррі вже двічі був на батьківщині – на похоронах принца Філіпа і на відкритті пам'ятника принцесі Діані. Герцог Сассекський вже повернувся в США до Меган Маркл і дітей. Але тепер в ЗМІ з'явилася інформація, що зовсім скоро принц Гаррі знову може приїхати в Лондон і не один, а з дружиною і дітьми. Про це пише Daily Mail.

За інформацією видання, принц Гаррі разом з сім'єю будуть присутні на масштабному заході на честь дня народження принцеси Діани, яке Кенсінгтонський палац переніс на осінь через пандемію.

Меган Маркл і принц Гаррі збираються приїхати до Лондона
Меган Маркл і принц Гаррі збираються приїхати до Лондона / Фото: Getty Images

Варто зазначити, що це буде перша зустріч Меган Маркл з королівською родиною після скандального інтерв'ю.

Раніше з'явилася інформація, що принц Гаррі не помирився з братом. У онуків королеви так і не відбулося тієї самох розмови, яка могла би поставити крапку в їх напружених стосунках. Вільям обговорював з братом футбол та інші події, ніяк не пов'язані з їх сваркою.

"Які б розмови не велися між принцами, вони були несерйозними. Вільям знає, що Меган повинна бути поруч, щоб обговорювати проблеми. Тому що все сказане повинно пройти через неї", – розповів королівський експерт.

Можливо, цього разу синам принцеси Діани і принца Чарльза вдасться налагодити стосунки.

Раніше ми розповідали, що Меган Марк і принц Гаррі візьмуть участь в урочистому параді з нагоди дня народження королеви, який стане частиною святкування в червні 2022 року.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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