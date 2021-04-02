5 нових серіалів квітня, які ми будемо дивитися поки сидимо на карантині

Огляд найголовніших серіальних прем'єр місяця

Поки кінотеатри і заклади закриті, нам нічого не залишається як дивитися нові телешоу. І на щастя, квітень приніс не тільки черговий локдаун, а й чимало серіальних прем'єр. Студії та стрімінг-сервіси подбали про те, щоб ми не нудьгували на карантині й могли обирати з різних жанрів: від комедій до бойовиків.

Поглянувши на нові серіали місяця ми з упевненістю можемо сказати, що є багато хороших варіантів і вам точно буде, що подивитися.

Дата прем'єри 7 квітня

Кількість серій: 10

Американка китайського походження на ім'я Ніні переживає непростий період в житті і тому вирішує залишити навчання в коледжі та знайти ту справу, яка їй насправді до душі. Для цього Ніні вирушає в древній монастир в Китаї, де хоче навчитися східних єдиноборств. Пізніше вона повернеться до рідного Сан-Франциско, який останнім часом загруз в корупції й криміналі. Навички, отримані в монастирі виявляться як ніколи потрібні.

Дата прем'єри: 11 квітня

Кількість серій: 12

Цьому серіалу вже пророкують звання головного хіта сезону. Перша причина – режисер Джосс Відон, фільмографія якого каже за нього: "Баффі – винищувачка вампірів", "Світлячок", "Месники". А друга – в центрі сюжету – люди з незвичайними здібностями, які живуть у Вікторіанській Англії. Ми пам'ятаємо, як в минулому сезоні серіал "Бріджертони" влаштував справжній бум, тільки тут поряд з розкішними вбраннями персонажів і локаціями старовинного Лондона ми будемо спостерігати за героїнями, які борються з надприродними істотами та рятують планету.

"Папа, припини бентежити мене"

Дата прем'єри: 14 квітня

Кількість серій: 8

Головний герой – успішний бізнесмен, власник косметичної компанії та ніколи не замислювався над тим, а що ж таке батьківство. Після невдалої спроби влаштувати особисте життя він насолоджується вільним і безтурботним життям. Але одного разу батьківські зобов'язання самі постукали до нього у двері. За збігом обставин до нього переїхала жити дочка-підліток з вельми непростим, як це часто буває у підлітків, характером.

"Мейр з Істтауна"

Дата прем'єри : 18 квітня

Кількість серій: 7

Життя в невеликому містечку штату Пенсільванія текла розмірено і передбачувано, поки не сталося резонансне вбивство. Громадськість стурбована. Оскільки пошуки поліції не приносять результату, розслідування доручено молодому детективу-жінці Мері Шіен (Кейт Вінслет). Сконцентрувавши всі зусилля на розслідуванні, на особисте життя і проблеми у Мері практично немає сил і часу. Але їй доведеться знайти спосіб балансувати, щоб зберегти сім'ю, і саму себе.

Дата прем'єри : 28 квітня

Кількість серій: 10

Серіал-антиутопія, який вже виходить на екрани вже понад чотири роки, знову повертається в ефір. У четвертому сезоні головна героїня Джун (Елізабет Мосс) готує справжню помсту тим, хто завдавав їй та іншим служницям біль в Галааді (за сюжетом – це тоталітарна держава, де служниць використовують для продовження роду офіцерів). І нарешті Джун готова очолити війну, а допомагати їй будуть її коханий і служниця Джанін.

Напередодні майбутнього локдауну нагадаємо, що в новому випуску YouTube-шоу пенсіонер-влогер Дід Панч пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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