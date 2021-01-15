"Он хотел приготовить из меня барбекю и съесть": бывшая Арми Хаммера ошарашила признанием

Скандал с актером продолжается

На днях бывшая жена Арми Хаммера заявила, что была шокирована его "признанием" в каннибализме, а теперь еще одна бывшая актера ошарашила заявлением. По словам Кортни Вучекович актер изъявлял желания приготовить ее ребра на барбекю. Об этом девушка рассказала изданию Page Six.

"Он сказал, что хочет сломать мне ребро, приготовить его на барбекю и съесть. Это было странно. Он сказал: "Хочу откусить от тебя кусочек". Если у меня появлялась ранка на руке, он любил присасываться к ней или зализывать ее. Но это самое странное, что у нас было"", – поделилась бывшая девушка Арми Хаммера.

Кортни Вуcекович, Арми Хаммер Фото: Getty Images

Признание Кортни Вучекович появилось спустя несколько дней после того, как Арми Хаммер оказался в центре скандала. Тогда в СМИ попала переписка Арми Хаммера с его любовницами, где актер фактически признался в каннибализме. Вскоре в адрес актера посыпалось множество обвинений. Девушки одна за другой начали заявлять о его садистских наклонностях.

Хотя Кортни Вучекович, которая встречалась с Хаммером с июня по август, не могла подтвердить, являются ли эти скриншоты переписки актера настоящими, она отметила, что не удивлена.

"Ему нравится ощущать кожу на зубах", – сказала девушка.

Ранее сообщалось, что из-за скандала Арми Хаммер не будет сниматься в комедии с Дженнифер Лопес.

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