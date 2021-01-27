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Акторка, що змінила стать Еллен Пейдж розлучається зі своєю дружиною

Сьогодні, 09:53

Пара прожила разом три роки

Актор Елліот Пейдж, який до зміни статі був відомий як Еллен Пейдж, і його дружина Емма Портнер оголосили про розлучення.

Зірка "Джуно" і "Початку" подала на розлучення після трьох років шлюбу. Пара підтвердила розлучення в коментарі виданню Today.

Як виявилося, Елліот і Емма розлучилися ще півроку тому.

"Після довгих роздумів ми прийняли важке рішення про розлучення після того, як ми розійшлися минулого літа. Ми дуже поважаємо один одного і залишаємося близькими друзями", – йдеться в заяві.

Елліот (Еллен) Пейдж з дружиною Еллен Портнер
Елліот (Еллен) Пейдж з дружиною Еллен Портнер
Фото: Getty Images

Зазначимо, що Еллен і Емма узаконили свої стосунки в січні 2018 року. За чотири роки до цього, Еллен зізналася, що вона лесбіянка. Про стосунки Емми і Еллен стало відомо в липні 2017 року.

Раніше ми повідомляли, що Елліот Пейдж показав перше селфі після визнання в трансгендерності.

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