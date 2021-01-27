Акторка, що змінила стать Еллен Пейдж розлучається зі своєю дружиною
Пара прожила разом три роки
Актор Елліот Пейдж, який до зміни статі був відомий як Еллен Пейдж, і його дружина Емма Портнер оголосили про розлучення.
Зірка "Джуно" і "Початку" подала на розлучення після трьох років шлюбу. Пара підтвердила розлучення в коментарі виданню Today.
Як виявилося, Елліот і Емма розлучилися ще півроку тому.
"Після довгих роздумів ми прийняли важке рішення про розлучення після того, як ми розійшлися минулого літа. Ми дуже поважаємо один одного і залишаємося близькими друзями", – йдеться в заяві.
Зазначимо, що Еллен і Емма узаконили свої стосунки в січні 2018 року. За чотири роки до цього, Еллен зізналася, що вона лесбіянка. Про стосунки Емми і Еллен стало відомо в липні 2017 року.
Раніше ми повідомляли, що Елліот Пейдж показав перше селфі після визнання в трансгендерності.
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