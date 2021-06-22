Молода дружина Петросяна показала себе в купальнику і заявила, що не любить спорт (фото)

Підписники Тетяни Брухунової поцікавилися, чи качає вона прес, на що дівчина відповіла негативно і розповіла про улюблний вигляді фізичних навантажень після пологів

Молода дружина Євгена Петросяна, його екс-помічниця, Тетяна Брухунова, яка раніше здивувала публіку незвичайним вбранням, знову дала привід заговорити про себе.

В Instagram вона опублікувала кілька фото, на яких позує в купальниках. Зараз Євген Петросян з дружиною відпочивають на Мальдівах.

Тетяна Брухунова показала фігуру в купальнику Фото: instagram.com/bruhunova

Знімки дівчини викликали бурхливу реакцію, адже вона рідко публікує кадри такого характеру. У коментарях у Тетяни навіть поцікавилися, чи займається вона фізичними навантаженнями, чи качає прес, на що дівчина відповіла негативно.

"Після пологів можна качати прес, як ви думаєте?" – написала Брухунова.

Тетяна пояснила, що після народження дитини вона перестала займатися будь-якими фізичними вправами, оскільки їй це протипоказано. До слова, Брухунова народила сина в квітні цього року. Дівчина також зізналася, що п'ять років тому перенесла серйозну операцію.

"Спорт не люблю і не займаюся ним. У мене видалені вени на ногах – після такої операції про спорт краще навіть не думати. Мій максимум – пілатес", – пояснила Тетяна.

Скріншот: Instagram

Проте в коментарях Тетяні написали сотні компліментів:

Дуже жіночна фігура у Танюші!

Точена фігура, гарна панама, купальник з папугами.

Чи законно бути такою гарною?

Фігура!

Скріншот: Instagram

"У мене не тільки сумочок багато, але і купальників", – прокоментувала свою публікацію Брухунова.

Тетяна Брухунова на Мальдівах Фото: instagram.com/bruhunova

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