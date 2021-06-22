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Дружину Джастіна Бібера висміяли за надто відверте вбрання на зустрічі з президентом Франції (фото)

Сьогодні, 13:14

В Instagram багато хто пише на адресу Хейлі негативні коментарі і дивується, чому модель вибрала таке вбрання для офіційної зустрічі з главою держави

Хейлі Бібер вбралася в занадто відверту сукню на зустрічі з Еммануелем і Бріжит Макрон
Хейлі Бібер вбралася в занадто відверту сукню на зустрічі з Еммануелем і Бріжит Макрон
Фото: Getty Images, instagram.com/justinbieber

Відомий 27-річний американський співак Джастін Бібер і його дружина, 24-річна модель Хейлі Бібер, знову нарвалися на критику з боку підписників.

Пара прибула в Париж і несподівано для багатьох зустрілася з президентом Франції і його дружиною Бріжит Макрон. Як повідомляє BFMTV, зустріч відбулася з ініціативи Бібера. За словами французьких журналістів, артист обговорював з президентом "питання молоді".

Джастін і Хейлі Бібер на зустрічі з Еммануелем Макроном і його дружиною Бріжит Макрон
Джастін і Хейлі Бібер на зустрічі з Еммануелем Макроном і його дружиною Бріжит Макрон
Фото: Getty Images, instagram.com/justinbieber

Підписники Джастіна звернули увагу на вбрання Хейлі – багатьом він видався дуже недоречним для такого заходу:

  • Вона вдягає піджак на прості прогулянки, але не знає, як правильно одягнутися на зустріч з такими важливими людьми!
  • Я, правда, не хейтер, але чому ти так одяглася?
  • Коли збираєшся зустрітися з президентом Франції о 19:00, але тобі потрібно бути в нічному клубі вже до 20:00!
  • Вона не могла знайти нічого кращого за бюстгальтер?
  • Хейлі думала, що вони підуть в клуб або щось на зразок цього?
  • Ці вбрання дуже недоречні для зустрічі з президентом!
Скріншот: Instagram

Хейлі і Джастін ніяк не відреагували на критику. Пара продовжує насолоджуватися перебуванням в одному з найромантичніших міст світу – Парижі. На жаль, через пандемію мало хто може дозволити собі подорожувати за кордон. Не біда, нещодавно ми протестували електрокроссовер Jaguar I-PACE, відвідавши п'ять найатмосферніших місць біля Києва – дізнайтеся про круті місця для подорожей!

Раніше Хейлі Бібер з'явилася в шикарному шкіряному тренчі Saint Laurent під час побачення з Джастіном Бібером в Нью-Йорку. Свій образ модель доповнила яскравими легінсами з завищеною талією і туфлями на підборах.

24-річна дружина Бібера була одягнена в прозору коричневу блузу з бантом, латексні легінси кольору фуксії, коричневий шкіряний плащ за 8 500 доларів і червоні туфлі за 800 доларів. Всі елементи одягу і взуття – з різних колекцій Saint Laurent.

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