Дружину Джастіна Бібера висміяли за надто відверте вбрання на зустрічі з президентом Франції (фото)
В Instagram багато хто пише на адресу Хейлі негативні коментарі і дивується, чому модель вибрала таке вбрання для офіційної зустрічі з главою держави
Відомий 27-річний американський співак Джастін Бібер і його дружина, 24-річна модель Хейлі Бібер, знову нарвалися на критику з боку підписників.
Пара прибула в Париж і несподівано для багатьох зустрілася з президентом Франції і його дружиною Бріжит Макрон. Як повідомляє BFMTV, зустріч відбулася з ініціативи Бібера. За словами французьких журналістів, артист обговорював з президентом "питання молоді".
Підписники Джастіна звернули увагу на вбрання Хейлі – багатьом він видався дуже недоречним для такого заходу:
- Вона вдягає піджак на прості прогулянки, але не знає, як правильно одягнутися на зустріч з такими важливими людьми!
- Я, правда, не хейтер, але чому ти так одяглася?
- Коли збираєшся зустрітися з президентом Франції о 19:00, але тобі потрібно бути в нічному клубі вже до 20:00!
- Вона не могла знайти нічого кращого за бюстгальтер?
- Хейлі думала, що вони підуть в клуб або щось на зразок цього?
- Ці вбрання дуже недоречні для зустрічі з президентом!
Хейлі і Джастін ніяк не відреагували на критику. Пара продовжує насолоджуватися перебуванням в одному з найромантичніших міст світу – Парижі. На жаль, через пандемію мало хто може дозволити собі подорожувати за кордон. Не біда, нещодавно ми протестували електрокроссовер Jaguar I-PACE, відвідавши п'ять найатмосферніших місць біля Києва – дізнайтеся про круті місця для подорожей!
Раніше Хейлі Бібер з'явилася в шикарному шкіряному тренчі Saint Laurent під час побачення з Джастіном Бібером в Нью-Йорку. Свій образ модель доповнила яскравими легінсами з завищеною талією і туфлями на підборах.
24-річна дружина Бібера була одягнена в прозору коричневу блузу з бантом, латексні легінси кольору фуксії, коричневий шкіряний плащ за 8 500 доларів і червоні туфлі за 800 доларів. Всі елементи одягу і взуття – з різних колекцій Saint Laurent.
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