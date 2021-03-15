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"Яким він боком тут?": реакція Тіматі і глядачів на Добриніна, який став ведучим російського "Холостяка"

Сьогодні, 13:54

Герой українського "Холостяка" допомагатиме Тіматі знайти кохання

На початку березня цього року стало відомо, що український ведучий, герой українського "Холостяка" Нікіта Добринін став ведучим російської версії цього шоу. Це викликало неоднозначну реакцію в Мережі.

Виявилося, що Тіматі не знав Добриніна до участі в проєкті. Чоловіки познайомилися вже на знімальному майданчику.

"Нікіта, так? Ми його помацаємо. Ще подивися, що це за тип", – з посмішкою сказав Тіматі.

Скріншот: YouTube

Перший випуск вже встигли оцінити глядачі. Багатьох здивував вибір творців шоу. Одним Нікіта сподобався, інші ж просять повернути колишнього ведучого проєкту – Петра.

"Де Петро? Мені плювати, кого вибере Тіматі, просто поверніть Петра!" – пише одна з прихильниць шоу.

"Згодна. Прям не те", "Взагалі в шоці була, якийсь Нікіта намалювався", – відповіли їй інші глядачки.

Скріншот: YouTube

В цілому реакція була неоднозначна.

"Нікіта – ведучий! Несподівано. Єдиний "український" холостяк, який одружився з переможницею шоу", "Своїм прикладом він показує, що знайти свою людину на проєкті – можливо", "Я не розумію, що тут робить Добринін, він яким боком тут?" – пишуть в Мережі.

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, Нікіта Добринін прокоментував свою участь у російському "Холостяку".

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