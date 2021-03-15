Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Каким он боком здесь?": реакция Тимати и зрителей на Добрынина, ставшего ведущим российского "Холостяка"

Сегодня, 13:54

Герой украинского "Холостяка" будет помогать Тимати найти любовь

В начале марта этого года стало известно, что украинский ведущий, герой украинского "Холостяка" Никита Добрынин стал ведущим российской версии этого шоу. Это вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

Оказалось, что Тимати не знал Добрынина до участия в проекте. Мужчины познакомились уже на съемочной площадке.

"Никита, да? Мы его пощупаем. Еще посмотри, что это за тип", – с улыбкой сказал Тимати.

Скриншот: YouTube

Первый выпуск уже успели оценить зрители. Многих удивил выбор создателей шоу. Одним Никита понравился, другие же просят вернуть прежнего ведущего проекта – Петра.

"Где Петр? Мне плевать, кого выберет Тимати, просто верните Петра!" – пишет одна из поклонниц шоу.

"Согласна. Прям не то", "Вообще в шоке была, какой-то Никита нарисовался", – ответили ей другие зрительницы.

Скриншот: YouTube

В целом реакция была неоднозначная.

"Никита – ведущий! Неожиданно. Единственный "украинский" холостяк, который женился на победительнице шоу", "Своим примером он показывает, что найти своего человека на проекте – возможно", "Я не понимаю, что тут делает Добрынин, он каким боком здесь?" – пишут в Сети.

Скриншот: YouTube

Напомним, Никита Добрынин прокомментировал свое участие в российском "Холостяке".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Как так можно?": Ксения Мишина сказала, что думает об участницах "Холостяка-11" Порноактриса из "Холостяка-11": Давно не занимаюсь сексом в обычной жизни "Тошнит от нее": участницу "Холостяка-11" раскритиковали за участие в шоу
холостяк Никита Добрынин
Реклама

Новости партнеров

Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме

Популярные статьи

Сегодня, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 15 марта: Овна ждет нелегкий понедельник, а Тельцам нужно успокоиться

Вчера, 17:04Вкусно

Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

Вчера, 09:20Звездно

Полякова проспорила Данилко и разделась в прямом эфире

Вчера, 07:20Events

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 14-20 марта: все знаки зодиака

Вчера, 05:35Events

С Прощеным воскресеньем: тематические открытки, стихи и проза в день прощения

13 мартаЗвездно

В новом выпуске шоу "Маска" рассекретили Мольфара (фото)

13 мартаФаново

Прощеное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать 14 марта

13 мартаЗвездно

С Пугачевой, Киркоровым и Собчак: Настя Ивлеева роскошно отпраздновала 30-летие

13 мартаПсихо

Прощеное воскресенье-2021: как попросить прощения

13 мартаЗвездно

Тоню Матвиенко заметили в объятиях мужчины, и это не Мирзоян

13 мартаEvents

Первое весеннее новолуние: что ни в коем случае нельзя делать на молодой месяц в Рыбах

12 мартаМодно

Как стирать пуховик в домашних условиях и можно ли это делать в стиральной машине

12 мартаПсихо

Как влияет на знаки зодиака новолуние 13 марта

12 мартаЗвездно

Миллионы долларов: раскрыта сумма наследства принца Гарри от принцессы Дианы

12 мартаМодно

Как чистить нубук: пошаговая инструкция

Новости партнеров

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Неожиданное откровение Винника о своей супруге! Это самое святое
Неожиданное откровение Винника о своей супруге! Это самое святое
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Оля Полякова рассказала о скандалах с мужем
Оля Полякова рассказала о скандалах с мужем
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять