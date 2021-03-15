"Каким он боком здесь?": реакция Тимати и зрителей на Добрынина, ставшего ведущим российского "Холостяка"

Герой украинского "Холостяка" будет помогать Тимати найти любовь

В начале марта этого года стало известно, что украинский ведущий, герой украинского "Холостяка" Никита Добрынин стал ведущим российской версии этого шоу. Это вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

Оказалось, что Тимати не знал Добрынина до участия в проекте. Мужчины познакомились уже на съемочной площадке.

"Никита, да? Мы его пощупаем. Еще посмотри, что это за тип", – с улыбкой сказал Тимати.

Скриншот: YouTube

Первый выпуск уже успели оценить зрители. Многих удивил выбор создателей шоу. Одним Никита понравился, другие же просят вернуть прежнего ведущего проекта – Петра.

"Где Петр? Мне плевать, кого выберет Тимати, просто верните Петра!" – пишет одна из поклонниц шоу.

"Согласна. Прям не то", "Вообще в шоке была, какой-то Никита нарисовался", – ответили ей другие зрительницы.

Скриншот: YouTube

В целом реакция была неоднозначная.

"Никита – ведущий! Неожиданно. Единственный "украинский" холостяк, который женился на победительнице шоу", "Своим примером он показывает, что найти своего человека на проекте – возможно", "Я не понимаю, что тут делает Добрынин, он каким боком здесь?" – пишут в Сети.

Скриншот: YouTube

Напомним, Никита Добрынин прокомментировал свое участие в российском "Холостяке".

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