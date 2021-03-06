"Если хочешь погубить свою карьеру, то иди рожай", – участница "ВИА Гры" о контракте с Меладзе

Новый состав трио заключил контракт с продюсером на пять лет

Осенью прошлого года мы увидели новый состав группы "ВИА Гра". В нее вошли Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова.

Девушки подписали пятилетний контракт с продюсером и о некоторых пунктах рассказали в шоу "Слава+", опубликованном в YouTube.

Солистка "ВИА Гры" Ксения Попова Фото: https://www.instagram.com/xseniyapopova

Так, 24-летняя Ксения Попова призналась, что девушкам из "ВИА Гры" нежелательно заводить семью во время работы в группе. При этом девушка отмечает, что при беременности никто не будет заставлять певицу делать аборт.

"Константин такой человек, который никогда никого не держит насильно. Все меня спрашивают: "А если ты забеременеешь?". Никто тебя не заставит делать аборт! Константин лоялен, если у его подопечных что-то произошло в жизни... Конечно, если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай!" – сказала Попова.

Отметим, что Анна Седокова в свое время покинула "ВИА Гру" ради детей. После она хотела вернуться в группу, но ей отказали. Седокову заменили Альбиной Джанабаевой.

Ранее в Сети раскритиковали новый клип обновленной "ВИА Гры".

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