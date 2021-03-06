Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Если хочешь погубить свою карьеру, то иди рожай", – участница "ВИА Гры" о контракте с Меладзе

Сегодня, 11:39

Новый состав трио заключил контракт с продюсером на пять лет

Осенью прошлого года мы увидели новый состав группы "ВИА Гра". В нее вошли Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова.

Девушки подписали пятилетний контракт с продюсером и о некоторых пунктах рассказали в шоу "Слава+", опубликованном в YouTube.

Солистка "ВИА Гры" Ксения Попова
Солистка "ВИА Гры" Ксения Попова
Фото: https://www.instagram.com/xseniyapopova

Так, 24-летняя Ксения Попова призналась, что девушкам из "ВИА Гры" нежелательно заводить семью во время работы в группе. При этом девушка отмечает, что при беременности никто не будет заставлять певицу делать аборт.

Читайте также:
ALEKSEEV опубликовал фото с солисткой "ВИА Гра" после слухов о расставании

"Константин такой человек, который никогда никого не держит насильно. Все меня спрашивают: "А если ты забеременеешь?". Никто тебя не заставит делать аборт! Константин лоялен, если у его подопечных что-то произошло в жизни... Конечно, если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай!" – сказала Попова.

Отметим, что Анна Седокова в свое время покинула "ВИА Гру" ради детей. После она хотела вернуться в группу, но ей отказали. Седокову заменили Альбиной Джанабаевой.

Ранее в Сети раскритиковали новый клип обновленной "ВИА Гры".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
НЕАНГЕЛЫ больше не будут будоражить умы мужчин. Дуэт распался после 15 лет на сцене Депрессия, материнство и сольная карьера: почему распался дуэт "Алиби" Новая "ВИА Гра" назвала главное отличие от других участниц группы и перепела старый хит. Сравним?
контракт группа ВИА Гра
Источник: https://www.instagram.com/xseniyapopova
Реклама

Новости партнеров

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 07:10Events

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 16:35Вкусно

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

Вчера, 15:47Events

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

Вчера, 14:00Звездно

8 фильмов о сильных женщинах, которые вдохновляют

Вчера, 13:48Вкусно

Начинки для блинов: 5 сладких вариантов на Масленицу

Вчера, 12:45Вкусно

Рецепт на 8 Марта: торт "Наполеон" с заварным кремом

Вчера, 11:47Фаново

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

4 мартаПсихо

Что подарить на 8 Марта, чтобы угодить: оригинальные идеи подарков для женщин

4 мартаВкусно

Чем удивить маму на 8 Марта: 5 рецептов

4 мартаФаново

Что послушать на 8 Марта – готовим праздничный плейлист

4 мартаМодно

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

4 мартаВкусно

Салаты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

4 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 4 марта: у Раков появятся сторонники, а Стрельцам полезно промолчать

3 мартаВкусно

Рецепт на 8 Марта: маки-роллы с лососем и огурцом

3 мартаЗвездно

Одна из участниц грандиозного шоу "Маска" беременна. Причем здесь Олег Винник?

3 мартаЗвездно

Кондратюк о Добрынине на российском "Холостяке": Подумал задницей

Новости партнеров

Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять