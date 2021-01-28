Нова "ВІА Гра" назвала головну відмінність від інших учасниць гурту і переспівала старий хіт. Порівняємо?

Новий склад "ВІА Гри" переспівав пісню "Антигейша"

Учасниці оновленого складу групи "ВІА Гра", кліп яких розкритикували в Мережі, в одному з останніх інтерв'ю похвалилися принциповою відмінністю від їх попередниць і вирішили переспівати старий хіт гурту "Антигейша".

В інтерв'ю виданню Peopletalk Уляна Синецька, Софія Тарасова та Ксенія Попова розповіли, що вони всі професійні вокалістки і це і відрізняє нових учасниць від інших складів легендарної групи

"І всі ми професійні вокалістки. У кожної з нас хороший вокал і незвичайна зовнішність ", – сказала Уляна Синецкий.

Також дівчата пояснили, чому вирішили переспівати саме пісню "Антигейша". За їх словами, це пісня дуже популярна серед шанувальників групи, але знайти в Мережі її складно.

"ВІА Гра" Фото: instagram.com/viagra_officia

"Її немає ніде. Ні на яких платформах. Для Костянтина це стало сюрпризом. І ми вирішили дати їй друге життя! ", – розповіла в інтерв'ю одна з солісток.

Як стверджує Софія Тарасова, з голосами оновленого складу групи "ВІА Гра" пісня стала ще більш цікавою і красивою.

Ми легко знайшли кліп на пісню "Антигейша" у виконанні Надії Грановської, Альбіни Джанабаєвої і Тетяни Котової.

Пропонуємо порівняти, чи вдалося оновленому складу дати нове життя пісні.

Пісня "Антигейша" версія 2009 року:

Пісня "Антигейша" версія 2021 року:

Раніше ми розповідали, що син Наташі Корольової переспівав хіт мами.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися