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Гурт НЕАНГЕЛИ розпався. Дует існував 15 років

Сьогодні, 10:09

Тепер солістки виступатимуть сольно

Український дует НЕАНГЕЛИ розпався через 15 років виступів на сцені. Про це в своєму Instagram повідомила одна з солісток колективу, Слава Камінська, яка нещодавно привітала ексчоловіка з днем народження.

Слава зазначила, що тепер вони з Вікторією Сміюхою виступатимуть як сольні артистки.

"У горі і в радості, на весіллях і розлученнях, в ейфорії і в ПМС. А, головне, під час двох вагітностей – ми завжди були разом. Це були прекрасні (але іноді такі ж важкі) 5475 днів. 15 років, 5 альбомів, понад 20 кліпів, купа номінацій і статуеток – все на двох. НЕАНГЕЛИ – вже історія. Мені не подобається слово "розпалися", ми з Вікою пов'язані назавжди, просто далі ми йдемо нарізно", – повідомила Слава.

Слава подякувала всім шанувальників гурту, а також продюсеру НЕАНГЕЛІВ Юрію Нікітіну.

"Дякую всім, хто був з нами поруч всі ці роки. Дякую Юрію Нікітіну за те, що 15 років тому повірив у мій талант і дав шанс показати себе на великій сцені", – написала Камінська.

Нагадаємо, гурт DILEMMA заявив про свій розпад.

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