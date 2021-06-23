Макс Михайлюк і Даша Хлистун вперше показали обличчя своєї доньки: фото

Учасник популярного романтичного реаліті став батьком в кінці квітня цього року. Про його стосунки з Дашею стало відомо влітку минулого року

Учасники одного з популярних романтичних реаліті Макс Михайлюк та Даша Хлистун, яка розповіла про болі після пологів, вперше опублікували фото, на яких видно обличчя їхньої маленької дочки Аріани.

Знімки з'явилися в Instagram Даші. Дівчина уточнила, що на кадрах Аріана ще зовсім маленька – зараз малятко виглядає інакше.

"Знайомтеся, Михайлюк Аріана Максимівна. На цьому фото вона ще така крихітка. А ось скоро вже два місяці", – підписала публікацію Даша.

Даша Хлистун показала обличчя дочки Фото: instagram.com/dasha_khlystun

У коментарях до знімка багато підписників Даші зазначили, що дівчинка – копія батька:

Дуже схожа на тата! Зростайте здоровеньким!

Красуня. Дуже на тата схожа.

Татова донька.

Схожа на Макса дуже!

Копія тато!

Батькова копія, будь щаслива, Аріано!

Скріншот: Instagram

Даша Хлистун і Макс Михайлюк почали спілкуватися влітку минулого року і через пару тижнів стали парою. У лютому цього року стало відомо, що герой Макс одружився з Дарією. Тоді ж з'явилася новина, що пара чекає на первістка.

Раніше Макс Михайлюк поділився милим фото з донькою. Макс зробив селфі в ліфті, в той час як новонароджена Аріана, загорнувшись у ковдру, була у нього на руках. Зоряний тато з донькою вирушили на прогулянку.

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Ми також писали,що Дар'я Хлистун відповіла на запитання підписників про знайомство з Михайлюком. Виявилося що Максим першим написав їй в соцмережі. Пара почала спілкування на початку літа минулого року, а через пару тижнів вони стали зустрічатися. За словами дівчини, Макс не був підписаний на неї в Instagram. Після його повідомлення Хлистун вирішила підписатися на Михайлюка.

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