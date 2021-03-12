"Холостяк" Макс Михайлюк повідомив, як назве дитину

Модель Даша Хлистун вагітна від героя 10-го сезону романтичного шоу

Головний герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк та його обраниця Даша Хлистун чекають на дитину. Пара з'явилася на пост-шоу "Холостяк-11", де розсекретила ім'я малятка – у них народиться дівчинка.

Стать першої спільної дитини Даша і Макс розкрили нещодавно. Обидва повідомили, що раді дівчинці. Майбутні батьки вже визначилися з ім'ям для дитини – дочку назвуть Аріана.

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В Instagram вагітна Даша опублікувала фото з ефіру, написавши в пості, що дуже хвилювалася перед шоу, і що розсекретила відповіді на найпопулярніші запитання від її підписників.

Даша Хлистун і Макс Михайлюк Фото: instagram.com/dasha_khlystun

"Ох я хвилювалася перед цією зйомкою. Розкрили карти на часті запитання", – написала кохана Михайлюка.

Після закінчення шоу "Холостяк-10" Макс і Даша деякий час приховували свої стосунки, але з часом стали частіше з'являтися на публіці удвох. У 2020 році вони зізналися, що живуть разом.

У листопаді 24-річна Хлистун заявила, що поки не збирається виходити заміж за 35-річного Михайлюка.

Раніше ми розповідали, що відомо про головного героя шоу "Холостяк-11" .

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