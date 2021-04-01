Ані Лорак похвалилася новою російською нагородою: Дякую кожному за підтримку

Ані Лорак відвідала премію одного з російських глянців

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно відвідала українську радіостанцію, похвалилася новою нагородою. Вчора в Москві відбулася церемонія вручення премії "Прорив року Best – 2021" одного з російських глянців, на якій артистку визнали "Співачкою року", У себе в Instagram Ані Лорак опублікувала фото з церемонії нагородження.

Для виходу в світ співачка вибрала брючний костюм вільного крою чорного кольору. Доповнила образ вечірнім макіяжем з акцентом на очах, а також масивними сережками-кільцями.

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

"Дякую кожному за підтримку і увагу до моєї творчості. Дуже приємно отримувати такі нагороди", – написала співачка у себе на сторінці.

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Раніше Ані Лорак отримала "Золотий грамофон" у Москві.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися