Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ані Лорак похвалилася новою російською нагородою: Дякую кожному за підтримку

Сьогодні, 12:47

Ані Лорак відвідала премію одного з російських глянців

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно відвідала українську радіостанцію, похвалилася новою нагородою. Вчора в Москві відбулася церемонія вручення премії "Прорив року Best – 2021" одного з російських глянців, на якій артистку визнали "Співачкою року", У себе в Instagram Ані Лорак опублікувала фото з церемонії нагородження.

Для виходу в світ співачка вибрала брючний костюм вільного крою чорного кольору. Доповнила образ вечірнім макіяжем з акцентом на очах, а також масивними сережками-кільцями.

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

"Дякую кожному за підтримку і увагу до моєї творчості. Дуже приємно отримувати такі нагороди", – написала співачка у себе на сторінці.

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Раніше Ані Лорак отримала "Золотий грамофон" у Москві.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ані Лорак, яка приїхала до України, спокусливо позувала в обтягуючому топі в залі (фото) Шанувальники звернулися до Ані Лорак з несподіваною пропозицією Ані Лорак вперше з'явилася на публіці разом з колишнім чоловіком після розлучення: фото
ані лорак
Реклама

Новини партнерів

Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской

Популярні статті

Сьогодні, 12:47Фаново

Найкращі розіграші на 1 квітня в листуванні і по телефону: велика добірка жартів

Сьогодні, 11:45Зірково

7 першоквітневих комедійних фільмів, які змусять вас реготати

Сьогодні, 10:18Смачно

Католицький Великдень-2021: 5 рецептів святкових страв

Сьогодні, 09:31Зірково

MONATIK – 35: найпопулярніші запити про топового артиста

Сьогодні, 06:10Events

Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям

Сьогодні, 05:00Events

1 квітня: прикольні картинки і жартівливі привітання в День сміху

Вчора, 20:07Зірково

Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з дітьми та онуками

Вчора, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Вчора, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

30 березняEvents

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

30 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

30 березняEvents

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 березняEvents

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

29 березняЗірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

29 березняЗірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

29 березняФаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Новини партнерів

Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Апетитна капустяна запіканка: як приготувати смачну страву
Апетитна капустяна запіканка: як приготувати смачну страву
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти