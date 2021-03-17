Ані Лорак у відвертому вбранні засвітила каблучка на безіменному пальці (фото)

Артистка позувала у ванній кімнаті

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно побувала на батьківщині свого колишнього чоловіка, спровокувала нові чутки про зміни в особистому житті. Тільки цього разу артистка відкрито показала своє особливу прикрасу – каблучку на безіменному пальці.

На опублікованому фото в Instagram, Ані Лорак позувала у ванній кімнаті в розкішному домашньому вбранні. На співачці була молочна шовкова сорочка і мереживний топ.

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

"Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний…", – процитувала співачка рядки однієї зі своїх пісень.

Зараз Ані Лорак не ділиться деталями свого особистого життя, але ще до Нового року прихильники зуміли розглянути на її безіменному пальці каблучку.

Нагадаємо, що Ані Лорак була одружена з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу. У колишньої пари є спільна дочка – Софія. Через десять років шлюбу, у 2019 році, співачка розлучилася з Муратом через зради з його боку.

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак вперше з'явилася на публіці разом з колишнім чоловіком після розлучення.

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