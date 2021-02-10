Телеведуча у прямому ефірі показала "танець сідниць" (відео)

Журналістка несподівано станцювала тверк

Популярна британська телеведуча Шарлотт Хокінс виконала "танець сідниць" у прямому ефірі, чим здивувала глядачів ранкового шоу Good Morning Britain на телеканалі ITV, а також своїх колег.

Фрагмент випуску Хокінс опублікувала на своїй сторінці у Twitter з підписом: "Виглядає так, ніби я випила".

Фото: Twitter | Charlotte Hawkns

На початку шоу співведучий Пірс Морган розповів, що він передивився ролики у соцмережі TikTok, в яких користувачі Мережі танцювали під головну музичну тему їхньої телепередачі.

"Мені здається, що жоден допис нас не вразив", – зазначив шоумен.

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Хокінс заявила, що сама хоче записати подібне відео, після чого журналістка вийшла у центр студії і почала танцювати тверк (танець, у якому є активні рухи сідницями і стегнами; виповнюється у провокаційній манері).

"Бог ти мій!" – здивовано відреагував Морган. Він підбадьорив Хокінс, а співробітники в студії розсміялися.

Нагадаємо, раніше телеведуча з Нової Зеландії здивувала глядачів "нюдовим" вбранням під час випуску прогнозу погоди у прямому ефірі місцевого телеканалу Channel 9.

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