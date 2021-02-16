Дівчина показала найпростіший спосіб почистити біле взуття (фото)

Вона використовує для цього дуже дешевий засіб

Мешканка Австралії на ім'я Алана поділилася найпростішим і найбільш дієвим лайфхаком, як швидко відчистити біле взуття від бруду.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина використовує для миття білих кросівок засіб для виведення плям з евкаліптовим маслом, який продається в супермаркетах за один долар (близько 28 грн).

Блоґерка наносить спрей і залишила його на поверхні взуття на півгодини, а потім чистить його щіткою і пере.

Результат чистки білих кросівок здивував підписників Алани.

"Я теж спробую!", "Дякую", "Результат дуже крутий", "Вау, який результат", – коментують користувачі.

Нагадаємо, раніше Instagram-блоґерка з ніком Lynsey Queen Of Clean показала легкий спосіб почистити дуже брудну каструлю. Дівчина використовувала для цього досить незвичайне засіб – звичайний чайний пакетик.

До того ж, TikTok-блоґерка Mira Doodles показала на відео простий лайфхак, як під час карантину в домашніх умовах зробити епіляцію.

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