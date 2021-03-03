Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ваші млинці знову не вийшли? Може, ви не знаєте про свої помилки

Сьогодні, 15:35

Можливі причини невдач – неправильні пропорції інгредієнтів і замало борошна

До Масницы залишилося зовсім небагато – і вже 8 Березня стартує "млинцевий тиждень". Якщо ви ставитеся до цього свята з усією відповідальністю і традиційно плануєте подарунки близьким, скористайтеся цими ідеями, де знайдете варіянти подарунків на все березневі свята. А якщо ви випікатимете млинці самостійно, то важливо знати, як це правильно робити. Адже в цьому процесі помилки не припустимі. Інакше – млинці, зіпсовані, опиняться у відрі. Давайте розбиратися, що заважає вашим млинцям бути ідеальними.

Якщо млинці рвуться

Ви поклали замало борошна. У бажанні приготувати якнайтонші млинці, ми кладемо якнайменше муки. Через це вони рвуться. Додайте правильну кількість борошна і добре розмішайте тісто.

Ви взяли неправильну сковорідку. Якою б дорогою не була ваша звичайна сковорідка, ідеальною є все-таки спеціальна, для млинців. Вона легка і до неї тісто не прилипає, навіть якщо не змащувати її олією з кожним млинцем.

Ви рано перевертаєте млинець. Дочекайтеся, коли млинець підрум'яниться і з'являться сухі краєчки. Тільки в такому разі ви зможете з легкістю його перевернути, не порвавши, і досмажити до кінця.

Ви поклали занадто багато олії. Так, ви це зробили, щоб не змащувати щоразу сковорідку. Але олія служить у цьому випадку ще й розпушувачем, тобто знищує еластичність тіста. Вихід – не переборщіть з олією і кладіть рівно стільки, скільки вказано в рецепті.

Якщо млинці не пропікаються

Фото: instagram.com/dnevniki_znamenitostey/

Часто таке трапляється, якщо ви готуєте млинці на молоці, кефірі. Ці продукти в'язкі та не дають млинцям нормально просмажитися. Експерти рекомендують додавати соду або пекарський порошок.

Ваше тісто занадто рідке. Якщо мало борошна, то зовні млинці можуть приготуватися, а от усередині будуть сирими. Усе через те, що в такому тісті вологи більше норми.

Холодні яйця і молоко. Через це млинці виходять клейкими, вони рвуться при випіканні. Всі інгредієнти перед замешиванием тесту повинні бути кімнатної температури.

Читайте також:
Вичерпний путівник по молоку: яке пити, а про яке краще забути

У вас занадто тонка сковорода. Її дно не справляється з розподілом температури, чому млинці підгорають, а всередині залишаються сирими. Для ідеальних млинців потрібна спеціальна сковорода.

Якщо млинці підгорають

Ваше тісто занадто солодке. Цукор додавати потрібно, але строго за рецептом. Просто іноді цукор не встигає розчиняться і починає підгоряти вже на сковорідці. З ним підгорає і ваш млинець.

Якщо млинці не соковиті

Ваше тісто дуже густе. Тобто борошна взято вище норми. Для розв'язання проблеми потрібно додати молоко.

Ви поклали багато яєць. Через що млинці довго печуться і в результаті – отримаєте їх несмачними і несоковитими.

Якщо млинці несмачні

Ви взяли погане молоко, кефір і олію. Так часто буває, коли потрібно використовувати те, що "злегка зіпсувалося". У результаті – млинці гірчать і неприємно пахнуть. Теж саме стосується і олії, вона не має бути старою і з яскраво вираженим запахом.

Головний секрет смачних млинців – пропорції

На 3 склянки води або молока потрібно брати 2 склянки борошна. Так само важливий баланс у кількості солі та цукру.

Тут знайдете 3 смачні рецепти млинців на молоці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку Сніданки весни: 5 корисних і легких рецептів Червона, чорна чи кабачкова: яка ікра найкраще підходить до млинців Як приготувати омлет Пуляр, що підірвав Instagram
млинці Масляна
Реклама

Новини партнерів

Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт

Популярні статті

Сьогодні, 16:22Смачно

Рецепт на 8 Березня: маки-роли з лососем і огірком

Сьогодні, 11:41Зірково

Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

Сьогодні, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 3 березня: Скорпіони приголомшать усіх своєю непередбачуваністю, а Рибам доведеться повоювати з лінню

Вчора, 13:20Зірково

Оля Полякова з чоловіком привітали дочку з 16-річчям. Дивіться, який сюрприз влаштували! (відео)

Вчора, 05:45Психо

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Тельці зануряться в розборки, а Риб переповнять емоції

1 березняСмачно

Сніданки весни: 5 корисних і легких рецептів

1 березняЗірково

"Не повторюйте вдома": Оля Полякова кардинально змінила імідж до весни (фото)

1 березняСмачно

Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку

1 березняЗірково

Мама Корольової звинуватила Малахова в зрадах Тарзана: "Все виглядало огидно"

1 березняЗірково

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

1 березняЗірково

Батьки покійної Фріске подали в суд на внука і Шепелєва

1 березняЗірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

1 березняEvents

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

1 березняEvents

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

1 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

28 лютогоЗірково

Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні й покинула зйомки

Новини партнерів

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Анна Сєдокова шокувала фанів новою світлиною
Анна Сєдокова шокувала фанів новою світлиною
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти