Ваші млинці знову не вийшли? Може, ви не знаєте про свої помилки

Можливі причини невдач – неправильні пропорції інгредієнтів і замало борошна

До Масницы залишилося зовсім небагато – і вже 8 Березня стартує "млинцевий тиждень". Якщо ви ставитеся до цього свята з усією відповідальністю і традиційно плануєте подарунки близьким, скористайтеся цими ідеями, де знайдете варіянти подарунків на все березневі свята. А якщо ви випікатимете млинці самостійно, то важливо знати, як це правильно робити. Адже в цьому процесі помилки не припустимі. Інакше – млинці, зіпсовані, опиняться у відрі. Давайте розбиратися, що заважає вашим млинцям бути ідеальними.

Якщо млинці рвуться

Ви поклали замало борошна. У бажанні приготувати якнайтонші млинці, ми кладемо якнайменше муки. Через це вони рвуться. Додайте правильну кількість борошна і добре розмішайте тісто.

Ви взяли неправильну сковорідку. Якою б дорогою не була ваша звичайна сковорідка, ідеальною є все-таки спеціальна, для млинців. Вона легка і до неї тісто не прилипає, навіть якщо не змащувати її олією з кожним млинцем.

Ви рано перевертаєте млинець. Дочекайтеся, коли млинець підрум'яниться і з'являться сухі краєчки. Тільки в такому разі ви зможете з легкістю його перевернути, не порвавши, і досмажити до кінця.

Ви поклали занадто багато олії. Так, ви це зробили, щоб не змащувати щоразу сковорідку. Але олія служить у цьому випадку ще й розпушувачем, тобто знищує еластичність тіста. Вихід – не переборщіть з олією і кладіть рівно стільки, скільки вказано в рецепті.

Якщо млинці не пропікаються

Фото: instagram.com/dnevniki_znamenitostey/

Часто таке трапляється, якщо ви готуєте млинці на молоці, кефірі. Ці продукти в'язкі та не дають млинцям нормально просмажитися. Експерти рекомендують додавати соду або пекарський порошок.

Ваше тісто занадто рідке. Якщо мало борошна, то зовні млинці можуть приготуватися, а от усередині будуть сирими. Усе через те, що в такому тісті вологи більше норми.

Холодні яйця і молоко. Через це млинці виходять клейкими, вони рвуться при випіканні. Всі інгредієнти перед замешиванием тесту повинні бути кімнатної температури.

У вас занадто тонка сковорода. Її дно не справляється з розподілом температури, чому млинці підгорають, а всередині залишаються сирими. Для ідеальних млинців потрібна спеціальна сковорода.

Якщо млинці підгорають

Ваше тісто занадто солодке. Цукор додавати потрібно, але строго за рецептом. Просто іноді цукор не встигає розчиняться і починає підгоряти вже на сковорідці. З ним підгорає і ваш млинець.

Якщо млинці не соковиті

Ваше тісто дуже густе. Тобто борошна взято вище норми. Для розв'язання проблеми потрібно додати молоко.

Ви поклали багато яєць. Через що млинці довго печуться і в результаті – отримаєте їх несмачними і несоковитими.

Якщо млинці несмачні

Ви взяли погане молоко, кефір і олію. Так часто буває, коли потрібно використовувати те, що "злегка зіпсувалося". У результаті – млинці гірчать і неприємно пахнуть. Теж саме стосується і олії, вона не має бути старою і з яскраво вираженим запахом.

Головний секрет смачних млинців – пропорції

На 3 склянки води або молока потрібно брати 2 склянки борошна. Так само важливий баланс у кількості солі та цукру.

Тут знайдете 3 смачні рецепти млинців на молоці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися