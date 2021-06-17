Вкусный завтрак на скорую руку – тонкие блины с рикоттой
Наличие рикотты сделает блины немного толще, чем традиционные, но получаются они определенно нежнее и сочнее. К блинам приготовьте ягодный соус или подавайте со свежими фруктами
Блины бывают разные. Одни любят, чтоб они были толще, практически, как оладьи. Другие предпочитают тонкие, почти что прозрачные. Если вы никогда не экспериментировали с рикоттой в качестве ингредиента для блинов, то пришло время это сделать. И да, рикотту можно приготовить в домашних условиях, это легко и просто.
Что нужно для блинов с рикоттой
- Рикотта – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 300 мл
- Мед – 2 ст. л.
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
Способ приготовления
- Рикотту взбить с яйцом, добавить мед и 150 мл молока, перемешать.
- Муку и разрыхлитель отдельно взбить венчиком.
- Добавить муку к рикотте, вымесить тесто без комков и разбавить оставшимся молоком.
- Жарить на сливочном масле до готовности.
- Украсить ягодами или фруктами.
Также к завтраку можно приготовить сытный лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами. Рецепт узнаете из видео.
Рецепт ароматных сырных блинов найдете здесь.
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