Пісні кокосові батончики: рецепт від Лізи Глінської
Сьогодні, 14:48
Піготовьте легкий у приготуванні та смачний десерт
Великий піст цього року розпочався 15 березня і триватиме 7 тижнів. У ці дні можна приготувати смачний пісний десерт, яким поділилася Ліза Глінська. Спробуйте приготувати і ви пісні кокосові батончики в шоколаді.
У нашому календарі березневих свят знайдете багато ідей для подарунків.
Пісні кокосові батончики в шоколаді
Інгредієнти
- 100 г темного шоколаду
- 100 г банана
- 100 г кокосової стружки
- 40 г кокосового масла
- 70 г арахісової пасти
- 20 мл кокосового молока або води
Спосіб приготування
- Пробийте занурювальним блендером банан з арахісової пастою і гарячим кокосовим маслом до стану пюре. Маса має стати однорідною і гладкою. Якщо ви побачите, що жир відсікається, додайте 20 мл кокосового молока або води.
- Знову пробийте, маса має стати однорідною і мати консистенцію емульсії. З'єднайте її з кокосовою стружкою, перемішайте.
- Сформуйте батончики розміром 8х3 см. Це можуть бути і круглі цукерки.
- Викладіть їх на обробну дошку з пергаментом, приберіть у холодильник на 5-6 годин.
- Розтопіть шоколад і заглазируйте батончики.
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