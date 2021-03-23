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Пісні кокосові батончики: рецепт від Лізи Глінської

Сьогодні, 14:48

Піготовьте легкий у приготуванні та смачний десерт

Великий піст цього року розпочався 15 березня і триватиме 7 тижнів. У ці дні можна приготувати смачний пісний десерт, яким поділилася Ліза Глінська. Спробуйте приготувати і ви пісні кокосові батончики в шоколаді.

У нашому календарі березневих свят знайдете багато ідей для подарунків.

Пісні кокосові батончики в шоколаді

Фото: пісні кокосові батончики

Інгредієнти

  • 100 г темного шоколаду
  • 100 г банана
  • 100 г кокосової стружки
  • 40 г кокосового масла
  • 70 г арахісової пасти
  • 20 мл кокосового молока або води

Спосіб приготування

  1. Пробийте занурювальним блендером банан з арахісової пастою і гарячим кокосовим маслом до стану пюре. Маса має стати однорідною і гладкою. Якщо ви побачите, що жир відсікається, додайте 20 мл кокосового молока або води.
  2. Знову пробийте, маса має стати однорідною і мати консистенцію емульсії. З'єднайте її з кокосовою стружкою, перемішайте.
  3. Сформуйте батончики розміром 8х3 см. Це можуть бути і круглі цукерки.
  4. Викладіть їх на обробну дошку з пергаментом, приберіть у холодильник на 5-6 годин.
  5. Розтопіть шоколад і заглазируйте батончики.

Тут знайдете ще 3 рецепта оригінальної випічки до Великого посту .

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