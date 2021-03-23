Пісні кокосові батончики: рецепт від Лізи Глінської

Піготовьте легкий у приготуванні та смачний десерт

Великий піст цього року розпочався 15 березня і триватиме 7 тижнів. У ці дні можна приготувати смачний пісний десерт, яким поділилася Ліза Глінська. Спробуйте приготувати і ви пісні кокосові батончики в шоколаді.

У нашому календарі березневих свят знайдете багато ідей для подарунків.

Пісні кокосові батончики в шоколаді

Фото: пісні кокосові батончики

Інгредієнти

100 г темного шоколаду

100 г банана

100 г кокосової стружки

40 г кокосового масла

70 г арахісової пасти

20 мл кокосового молока або води

Спосіб приготування

Пробийте занурювальним блендером банан з арахісової пастою і гарячим кокосовим маслом до стану пюре. Маса має стати однорідною і гладкою. Якщо ви побачите, що жир відсікається, додайте 20 мл кокосового молока або води. Знову пробийте, маса має стати однорідною і мати консистенцію емульсії. З'єднайте її з кокосовою стружкою, перемішайте. Сформуйте батончики розміром 8х3 см. Це можуть бути і круглі цукерки. Викладіть їх на обробну дошку з пергаментом, приберіть у холодильник на 5-6 годин. Розтопіть шоколад і заглазируйте батончики.

Тут знайдете ще 3 рецепта оригінальної випічки до Великого посту .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися