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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

3 сніданки в кухлі для тих, хто спізнюється на роботу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
17 серпня, 07:01
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Зрозуміло, що для цих рецептів потрібна мікрохвильова піч і ваш час – буквально 7-10 хвилин. У кухлі можна приготувати вівсянку з яблуками і медом, банановий кекс і омлет зі шпинатом і сиром фета
Рецепти сніданку в кухлі
Рецепти сніданку в кухлі / Фото: instagram.com/stopkilo/

Іноді таке трапляється: часу на те, щоб нормально поїсти вранці, катастрофічно бракує. Для цього були придумані швидкі, але корисні сніданки. А ще – мікрохвильова піч, за допомогою якої можна приготувати чудову вівсянку, повітряний банановий кекс і яскравий омлет з овочами. Як максимально вигідно підготуватися до пікніка – дізнаєтеся з цього матеріалу.

Омлет в кухлі

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Омлет в кухлі
Омлет в кухлі / Фото: instagram.com/ppuummkkaa/

Інгредієнти

  • 2 яйця
  • 1 ст. л. кубиків смаженого червоного перцю
  • 1/4 чашки подрібненого шпинату
  • 1 ст. л. сиру фета
  • 1 ч. л. нарізаної зеленої цибулі
  • Мелений перець за смаком

Спосіб приготування

  1. Змастіть чашку, придатну для мікрохвильової печі, олією. Це зручно робити за допомогою силіконового пензлика.
  2. Розбийте яйця в чашку і ретельно збовтайте виделкою.
  3. Додайте червоний перець, шпинат, раскришену фету, зелену цибулю і мелений перець за смаком. Акуратно перемішайте.
  4. Поставте чашку в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності впродовж 1 хвилини і 30 секунд.
  5. Дістаньте кухоль і подавайте омлет разом з підсмаженим хлібом.

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Банановий кекс у чашці

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Банановий кекс у кухлі
Банановий кекс у кухлі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 стиглий банан
  • 1/2 ч. л. масла
  • 1/2 ч. л. кориці
  • 1/2 ч. л. харчової соди
  • 1 ст. л. молока
  • 3 ст. л. борошна на ваш вибір
  • Агава або підсолоджувач на ваш вибір

Спосіб приготування

  1. Візьміть чашку, придатну для мікрохвильової печі. Розімніть в ній один стиглий банан і масло.
  2. Додайте всі сухі інгредієнти і молоко.
  3. Розмішайте виделкою до однорідної консистенції.
  4. Випікайте впродовж однієї-двох хвилин на повній потужності або доки суміш не придбає текстуру хліба. Не пересушіть.
  5. Подавайте одразу після приготування, за бажанням доповнивши десерт фруктами.

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Запечена вівсянка

Запечена вівсянка в чашці
Запечена вівсянка в чашці / Фото: Depositphotos


Інгредієнти

  • 1/2 чашки вівсяних пластівців швидкого приготування
  • 1 ст. л. насіння соняшнику
  • 1 яйце
  • 1/2 чашки молока
  • 1/3 розім'ятого банана
  • 1/2 нарізаного яблука
  • 2 ч. л. меду
  • Кориця
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Спосіб приготування ⠀

  1. Змішати вівсяні пластівці, насіння, яйце і молоко в кухлі і добре перемішати.
  2. Додати банан, яблуко і мед і знову перемішати. Запікати в мікрохвильовці на високій потужності 2-3 хвилини.
  3. Запечену вівсянку трохи розім'яти ложкою. За бажанням додати трохи молока або йогурту.

Лаваш з куркою, сиром і овочами – ще один варіант швидкого сніданку. Як його приготувати, дивіться у відео.

Також до сніданку можна приготувати салат з моцарелою, найкращі рецепти зібрані тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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