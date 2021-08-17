3 сніданки в кухлі для тих, хто спізнюється на роботу

Зрозуміло, що для цих рецептів потрібна мікрохвильова піч і ваш час – буквально 7-10 хвилин. У кухлі можна приготувати вівсянку з яблуками і медом, банановий кекс і омлет зі шпинатом і сиром фета

Рецепти сніданку в кухлі / Фото: instagram.com/stopkilo/ Іноді таке трапляється: часу на те, щоб нормально поїсти вранці, катастрофічно бракує. Для цього були придумані швидкі, але корисні сніданки. А ще – мікрохвильова піч, за допомогою якої можна приготувати чудову вівсянку, повітряний банановий кекс і яскравий омлет з овочами. Як максимально вигідно підготуватися до пікніка – дізнаєтеся з цього матеріалу. Омлет в кухлі Реклама Омлет в кухлі / Фото: instagram.com/ppuummkkaa/ Інгредієнти 2 яйця

1 ст. л. кубиків смаженого червоного перцю

1/4 чашки подрібненого шпинату

1 ст. л. сиру фета

1 ч. л. нарізаної зеленої цибулі

Мелений перець за смаком Спосіб приготування Змастіть чашку, придатну для мікрохвильової печі, олією. Це зручно робити за допомогою силіконового пензлика. Розбийте яйця в чашку і ретельно збовтайте виделкою. Додайте червоний перець, шпинат, раскришену фету, зелену цибулю і мелений перець за смаком. Акуратно перемішайте. Поставте чашку в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності впродовж 1 хвилини і 30 секунд. Дістаньте кухоль і подавайте омлет разом з підсмаженим хлібом. Читайте також: 7 ідей, щоби поліпшити до невпізнання свій омлет Банановий кекс у чашці Реклама Банановий кекс у кухлі / Фото: Depositphotos Інгредієнти 1 стиглий банан

1/2 ч. л. масла

1/2 ч. л. кориці

1/2 ч. л. харчової соди

1 ст. л. молока

3 ст. л. борошна на ваш вибір

Агава або підсолоджувач на ваш вибір Спосіб приготування Візьміть чашку, придатну для мікрохвильової печі. Розімніть в ній один стиглий банан і масло. Додайте всі сухі інгредієнти і молоко. Розмішайте виделкою до однорідної консистенції. Випікайте впродовж однієї-двох хвилин на повній потужності або доки суміш не придбає текстуру хліба. Не пересушіть. Подавайте одразу після приготування, за бажанням доповнивши десерт фруктами. Читайте також: 10 рецептів кексів для чудового перекусу Запечена вівсянка Запечена вівсянка в чашці / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти 1/2 чашки вівсяних пластівців швидкого приготування

1 ст. л. насіння соняшнику

1 яйце

1/2 чашки молока

1/3 розім'ятого банана

1/2 нарізаного яблука

2 ч. л. меду

Кориця Реклама Інгредієнти Спосіб приготування ⠀ Змішати вівсяні пластівці, насіння, яйце і молоко в кухлі і добре перемішати. Додати банан, яблуко і мед і знову перемішати. Запікати в мікрохвильовці на високій потужності 2-3 хвилини. Запечену вівсянку трохи розім'яти ложкою. За бажанням додати трохи молока або йогурту. Лаваш з куркою, сиром і овочами – ще один варіант швидкого сніданку. Як його приготувати, дивіться у відео. Також до сніданку можна приготувати салат з моцарелою, найкращі рецепти зібрані тут.