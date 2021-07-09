7 ідей, щоби поліпшити до невпізнання свій омлет

Ця універсальна страва стає ще краще, коли в неї додати печериці або стручкову квасолю, омлет буде соковитіше, якщо ви посмажите його з помідорами або сиром. Він стане ситніше з сиром і шинкою

/ Фото: Depositphotos Омлет, це не тільки, коли ранок. Його можна приготувати на обід і вечерю, якщо хочеться чогось швидкого і смачного. Нижче знайдете 7 ідей, як зробити свій улюблений омлет краще та смачніше. Що робити, щоб це літо вам запам'яталося надовго – відповіді в нашому календарі. Картопля, помідор, сир Омлет с картоплею / Фото: instagram.com/vkusno_zlata/ Інгредієнти Картопля відварна – 380 г

Помідор – 130 г

Зелена цибуля – 30 г

Яйця – 5 шт.

Сир твердий – 20 г

Олія Спосіб приготування Яйця збити вінчиком, посолити. Відварну картоплю очистити і нарізати тонкими скибочками. Помідор нарізати кубиками і теж покласти до яєць. Додати подрібнену цибулю і натертий сир. Все перемішати. Розпечену сковороду змастити олією і викласти в неї яєчну масу. Накрити кришкою і готувати на маленькому вогні до загустіння За допомогою кришки або тарілки перевернути омлет і готувати ще 4-5 хвилин. Готовий омлет викласти на дошку, розділити на 4 порції і прикрасити зеленню. Читайте також: 10 рецептів смачного сніданку з яєць Куряча шинка, помідори, печериці Омлет з куркою, помідорами / Фото: instagram.com/pp_receptik_/ Інгредієнти Яйце – 4 шт.

Сир – 50 г

Молоко – 50 мл

Помідор – 1 шт.

Печериці – 6 шт.

Сіль, перець – за смаком

Куряча шинка – 80 г

Кріп, петрушка – за смаком Спосіб приготування Шинку, помідори і гриби нарізати на невеликі шматочки, сир натерти на крупній тертці, зелень дрібно нарізати. До яйєць додати молоко, сіль, перець і перемішати. На дно формочок викласти начинку, після вилити яєчну суміш і посипати сиром. Відправити в розігріту духовку до 200 градусів на 25 хвилин. Лисички і зелень Омлет з лисичками / Фото: Depositphotos Інгредієнти Лисички – 700 г

Вершкове масло – 80 г

Яйця – 4 шт.

Лимон

Часник – 2 зубчики

Оливкова олія – 4 ст. л.

Сухий орегано – 1 ч. л.

Перець чорний мелений, сіль морська Спосіб приготування Духовку попередньо розігріти до 250 градусів. Лисички очистити від землі, вимити і висушити на паперовому рушнику. Часник почистити і дрібно нарубати. Половину вершкового масла і половину оливкової олії розігріти у важкій сковороді з високими бортами, викласти гриби і прогрівати на сильному вогні 3-4 хвилини. Додати до грибів нарізаний часник, орегано, готувати ще 3-4 хвилини. З лимона вичавити сік. Гриби посолити, поперчити, влити лимонний сік і зняти з вогню. Вершкове масло і оливкову олію розігріти в сковороді, яку можна ставити в духовку. Яйця злегка збити, з'єднати з половиною приготованих грибів і викласти суміш у сковороду. Тримати на повільному вогні доти, доки омлет не стане схоплюватися по краях, але всередині ще залишатиметься рідкуватим. Викласти гриби, що залишилися на омлет, поставити в розігріту духовку і запікати 2-3 хвилини. Щойно омлет почне збільшуватися в об'ємі (він має бути досить м'яким, майже рідким всередині), подавати на стіл у теплих тарілках. Читайте також: Сезон лисичок: 7 страв, які мають опинитися на вашому столі Плавлений сир і спаржева квасоля Рулет з омлета з начинкою / Фото: Depositphotos Інгредієнти Ярмоленко – найкращий гравець збірної України на Євро-2020: дивіться ТОП-5 Яйця – 3 шт.

Молоко – 0,5 склянки

Спаржева квасоля – 200 г

Перець, сіль

Вершкове масло – 2 ст. л.

Олія – 2 ст. л.

Плавлений сирок – 1 шт.

Зелень – за смаком Спосіб приготування Розбиваємо яйця в миску, збиваємо разом з молоком, сіллю, перцем. Виливаємо яєчну масу на розпечену сковорідку з рослинним маслом. Обсмажуємо омлет з одного боку. Потім перевертаємо за допомогою тарілки і підсмажуємо з іншого боку. Зелену квасолю тушкуємо на вершковому маслі. Плавлений сир нарізаємо кубиками. Викладаємо на харчову плівку омлет, зверху викладаємо плавлений сирок, зелень і спаржеву квасолю. Звертаємо в рулет, розрізаємо на шматки і подаємо. Читайте також: 7 поживних і смачних страв зі стручкової та звичайної квасолі Печериці і зелень Омлет з грибами / Фото: Pixabay Інгредієнти Яйця – 3 шт.

Молоко або вершки – 2 ст. л.

Печериці – 3-4 шт.

Сіль за смаком

Свіжа зелень – за смаком

Вершкове масло або олія – 2 ст. л. Спосіб приготування Печериці помити, нарізати тонкими пластинками. Розігріти сковороду з олією і обсмажити гриби до напівготовності. Добре збити виделкою яйця з молоком або вершками, посолити. Залити яєчною сумішшю гриби і готувати омлет на мінімальному вогні, доки він не схопиться. За допомогою кухонної лопатки акуратно скласти омлет навпіл і подавати, посипавши свіжою зеленню. Бекон і сир Омлет с беконом та сиром / Фото: Depositphotos Інгредієнти Яйце – 1 шт.

Нарізаний кріп – 2 ст. л.

Молоко – 2 ст. л.

Бекон – 2 скибочки

М'який сир – 2 ст. л.

Шпинат – за смаком Спосіб приготування Шпинат припустіть на сковороді, доки він не стане м'яким, відкладіть на тарілку. Бекон обсмажте на антипригарній сковороді без масла, перекладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Збийте яйце з молоком і посмажте тонкий омлет на тій же сковороді, де смажився бекон. Перекладіть готовий омлет на пергамент. Зверху викладіть сир, скибочки бекону, шпинат. Закрутіть у вигляді рулету і подавайте. Читайте також: Що приготувати із сиру: 10 смачних варіантів Шпинат і сир



Омлет зі шпинатом / Фото: Depositphotos Інгредієнти Шпинат – 50 г

Олія – 1 ст. л.

Цибуля – 1/4

Яйця – 2 шт.

Зубчик часнику

Сулугуні – 30-50 г

Дрібка солі

Кілька гілочок петрушки Спосіб приготування Нарізати кубиками цибулю. Дрібно нарізаний часник разом з цибулею обсмажити до напівготовності на сковороді з олією. Очистити і добре промити шпинат. Додати до цибулі з часником і обсмажити ще 1-2 хвилини, посолити. Залити трохи збитими яйцями і ще раз посолити. Додати посічену петрушку, посипати нарізаним кубиками сиром і накрити кришкою, щоб сир розплавився. Цікавий рецепт пиріжків самосів з овочами дізнаєтеся з відео. Тут дізнаєтеся, як приготувати імператорський омлет.