7 ідей, щоби поліпшити до невпізнання свій омлет

Омлет, це не тільки, коли ранок. Його можна приготувати на обід і вечерю, якщо хочеться чогось швидкого і смачного. Нижче знайдете 7 ідей, як зробити свій улюблений омлет краще та смачніше. Що робити, щоб це літо вам запам'яталося надовго – відповіді в нашому календарі.
Картопля, помідор, сир
Інгредієнти
- Картопля відварна – 380 г
- Помідор – 130 г
- Зелена цибуля – 30 г
- Яйця – 5 шт.
- Сир твердий – 20 г
- Олія
Спосіб приготування
- Яйця збити вінчиком, посолити. Відварну картоплю очистити і нарізати тонкими скибочками. Помідор нарізати кубиками і теж покласти до яєць. Додати подрібнену цибулю і натертий сир. Все перемішати.
- Розпечену сковороду змастити олією і викласти в неї яєчну масу. Накрити кришкою і готувати на маленькому вогні до загустіння
- За допомогою кришки або тарілки перевернути омлет і готувати ще 4-5 хвилин. Готовий омлет викласти на дошку, розділити на 4 порції і прикрасити зеленню.
10 рецептів смачного сніданку з яєць
Куряча шинка, помідори, печериці
Інгредієнти
- Яйце – 4 шт.
- Сир – 50 г
- Молоко – 50 мл
- Помідор – 1 шт.
- Печериці – 6 шт.
- Сіль, перець – за смаком
- Куряча шинка – 80 г
- Кріп, петрушка – за смаком
Спосіб приготування
- Шинку, помідори і гриби нарізати на невеликі шматочки, сир натерти на крупній тертці, зелень дрібно нарізати.
- До яйєць додати молоко, сіль, перець і перемішати.
- На дно формочок викласти начинку, після вилити яєчну суміш і посипати сиром.
- Відправити в розігріту духовку до 200 градусів на 25 хвилин.
Лисички і зелень
Інгредієнти
- Лисички – 700 г
- Вершкове масло – 80 г
- Яйця – 4 шт.
- Лимон
- Часник – 2 зубчики
- Оливкова олія – 4 ст. л.
- Сухий орегано – 1 ч. л.
- Перець чорний мелений, сіль морська
Спосіб приготування
- Духовку попередньо розігріти до 250 градусів.
- Лисички очистити від землі, вимити і висушити на паперовому рушнику.
- Часник почистити і дрібно нарубати.
- Половину вершкового масла і половину оливкової олії розігріти у важкій сковороді з високими бортами, викласти гриби і прогрівати на сильному вогні 3-4 хвилини.
- Додати до грибів нарізаний часник, орегано, готувати ще 3-4 хвилини.
- З лимона вичавити сік.
- Гриби посолити, поперчити, влити лимонний сік і зняти з вогню.
- Вершкове масло і оливкову олію розігріти в сковороді, яку можна ставити в духовку.
- Яйця злегка збити, з'єднати з половиною приготованих грибів і викласти суміш у сковороду. Тримати на повільному вогні доти, доки омлет не стане схоплюватися по краях, але всередині ще залишатиметься рідкуватим.
- Викласти гриби, що залишилися на омлет, поставити в розігріту духовку і запікати 2-3 хвилини. Щойно омлет почне збільшуватися в об'ємі (він має бути досить м'яким, майже рідким всередині), подавати на стіл у теплих тарілках.
Плавлений сир і спаржева квасоля
Інгредієнти
- Яйця – 3 шт.
- Молоко – 0,5 склянки
- Спаржева квасоля – 200 г
- Перець, сіль
- Вершкове масло – 2 ст. л.
- Олія – 2 ст. л.
- Плавлений сирок – 1 шт.
- Зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Розбиваємо яйця в миску, збиваємо разом з молоком, сіллю, перцем.
- Виливаємо яєчну масу на розпечену сковорідку з рослинним маслом. Обсмажуємо омлет з одного боку. Потім перевертаємо за допомогою тарілки і підсмажуємо з іншого боку.
- Зелену квасолю тушкуємо на вершковому маслі.
- Плавлений сир нарізаємо кубиками.
- Викладаємо на харчову плівку омлет, зверху викладаємо плавлений сирок, зелень і спаржеву квасолю. Звертаємо в рулет, розрізаємо на шматки і подаємо.
Печериці і зелень
Інгредієнти
- Яйця – 3 шт.
- Молоко або вершки – 2 ст. л.
- Печериці – 3-4 шт.
- Сіль за смаком
- Свіжа зелень – за смаком
- Вершкове масло або олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Печериці помити, нарізати тонкими пластинками.
- Розігріти сковороду з олією і обсмажити гриби до напівготовності.
- Добре збити виделкою яйця з молоком або вершками, посолити.
- Залити яєчною сумішшю гриби і готувати омлет на мінімальному вогні, доки він не схопиться.
- За допомогою кухонної лопатки акуратно скласти омлет навпіл і подавати, посипавши свіжою зеленню.
Бекон і сир
Інгредієнти
- Яйце – 1 шт.
- Нарізаний кріп – 2 ст. л.
- Молоко – 2 ст. л.
- Бекон – 2 скибочки
- М'який сир – 2 ст. л.
- Шпинат – за смаком
Спосіб приготування
- Шпинат припустіть на сковороді, доки він не стане м'яким, відкладіть на тарілку.
- Бекон обсмажте на антипригарній сковороді без масла, перекладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
- Збийте яйце з молоком і посмажте тонкий омлет на тій же сковороді, де смажився бекон.
- Перекладіть готовий омлет на пергамент. Зверху викладіть сир, скибочки бекону, шпинат. Закрутіть у вигляді рулету і подавайте.
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Шпинат і сир
Інгредієнти
- Шпинат – 50 г
- Олія – 1 ст. л.
- Цибуля – 1/4
- Яйця – 2 шт.
- Зубчик часнику
- Сулугуні – 30-50 г
- Дрібка солі
- Кілька гілочок петрушки
Спосіб приготування
- Нарізати кубиками цибулю. Дрібно нарізаний часник разом з цибулею обсмажити до напівготовності на сковороді з олією.
- Очистити і добре промити шпинат. Додати до цибулі з часником і обсмажити ще 1-2 хвилини, посолити. Залити трохи збитими яйцями і ще раз посолити.
- Додати посічену петрушку, посипати нарізаним кубиками сиром і накрити кришкою, щоб сир розплавився.
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