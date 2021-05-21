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11 правил домашньої італійської кухні, які ми часто порушуємо

Сьогодні, 11:51

Наприклад, додаємо оливкову олію під час варіння макаронів та ігноруємо каперси

Піца в хлібопічці
Піца в хлібопічці
Фото: freepik.com

Практично зріднилися ми з італійською кухнею. Усе, що готують у цій країні, ми віддано любимо, деяким прекрасно вдається приготувати гастрономічну класику цієї країни в домашніх умовах. І йдеться не тільки про піцу або карбонару, а й про випікання італійського хліба. Але й помилкам у цій історії теж є місце. Наприклад, багато хто продовжує додавати в італійські соуси багато часнику і додавати оливкову олію у воду, де вариться паста. Отже, 11 правил, яких дотримуються італійці при приготуванні їжі, а ми своєю чергою можемо їх порушувати.

Якщо вам важливо не помилитися з вибором подарунка рідним і близьким, ознайомтеся з варіантами з нашого календаря травневих свят.

Правило №1. Вибирайте якісні інгредієнти

Італійці люблять готувати з якісних продуктів. Вони вибирають овочі та м'ясо місцевого виробництва і вважають, що тільки зі свіжих інгредієнтів можна приготувати по-справжньому смачну їжу.

Правило №2.Хороша оливкова олія

В Італії оливкова олія в кожному регіоні своя. Там вона якісна. Виберіть оптимальну для себе і готуйте на ній, у будь-якому разі, страви італійської кухні.

Правило №3. Не ігноруйте консервовані помідори

Якщо знадобився томатний соус, це не означає, що треба бігти в пошуках хороших помідорів. Італійці люблять консервовані. Вони подрібнюють їх, додають спеції та оливкову олію, готують на середньому вогні 10-15 хвилин – і домашній соус готовий.

Правило № 4. Додавайте в різото пармезан і вершкове масло

І робіть це наприкінці приготування. Завдяки пармезану і маслу різото набуде розкішну кремоподібну консистенцію.

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Правило №5. Готуйте макарони у великій кількості води

Для макаронних виробів потрібно набагато більше води й місця, ніж може здаватися. Літр на кожні 100 г макаронних виробів – хороше правило. І використовуйте каструлю пристойного розміру, щоб дати макаронам місце і щоб вони не злипалися. Додавайте сіль після того, як вода закипить.

Правило №6. Слідкуйте за часом приготування макаронів

Час приготування макаронних виробів може сильно відрізнятися від того, що зазначено на упаковці. Не бійтеся пробувати макарони під час приготування, щоб наприкінці не отримати розварені. І ще: паста продовжує готуватися навіть після того, як ви злили воду.

Правило №7. Використовуйте воду після варіння пасти

Після того, як ви приготували макарони, залиште трохи води, в якій вони варилися. Її можна використовувати в соусі для більшого макаронного аромату.

Правило № 8. Додавайте макарони в соус, а не навпаки

Так буває майже завжди: макарони вже на тарілці, а зверху кладеться соус. Найсмачніше, коли навпаки. Кладіть готову пасту в каструлю або сковороду, де готувався соус, і перемішайте.

Правило №9. Використовуйте в стравах італійської кухні каперси

До м'яса, в салатах і в піці – італійці люблять каперси та охоче додають їх у свої страви.

Правило №10. Варіть картоплю для ньокі в мундирі

Картоплю італійці варять у шкірці з метою зберегти текстуру коренеплоду і отримати смачні ньокі.

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Правило № 11. Не додавайте олію в пасту

Мовляв, олія допоможе макаронам не злипнутися. Це не так. Щоби паста не злипалися, італійці варять її у великій каструлі у великій кількості води. Якщо ви продовжуйте додавати олію під час варіння, знайте – вона заважає з'єднатися макаронам із соусом.

За матеріалами: Lovefood.com.

Тут дізнаєтеся, як приготувати домашній соус для піци.

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