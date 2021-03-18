Як приготувати найкращий соус для домашньої піци – класичний рецепт
Ніколи не використовуйте для цього соусу томатну пасту
Піца – найпопулярніша їжа в світі. Існує безліч її різновидів, в тому числі й піца, вірніше, начинка, яка підходить до кожного знаку зодіаку. Але начинка начинкою, а правильна піца має готуватися з правильним соусом. Для нас же важливо отримати максимально наближену за смаком до класичної італійської піцу. У цьому матеріалі дізнаємося, з чого готують томатний соус для піци в Італії, що в нього категорично не можна додавати, ну і запишемо його рецепт.
Якщо потрібен небанальний подарунок, скористайтеся варіантами з нашого березневого календаря свят.
Чого не має бути в томатному соусі для піци?
- Томатів низької якості, дуже кислих, а також квашених
- Томатної пасти. Її не має бути в соусі для піци
- Цукор. Будь-які підсолоджувачі просто не потрібні, якщо ви використовуєте високоякісні томати з прекрасним смаком
- "Італійської приправи." Це неіталійське творіння. Його просто немає в Італії, тому ці спеції не входять до жодної автентичної італійської страви, зокрема піци
- Часниковий порошок або часникова сіль. Просто ні. І не беріть цибулю
Читайте також:Кальцоне: 3 ідеальні начинки для закритої піци
Що має бути в правильному томатному соусі для піци?
Згідно з Associazione Verace Pizza Napoletana, що стоїть на варті неаполітанської піци і соусу до неї, зберігає її традиції, називає 6 інгредієнтів, які входять до складу соусу. І це:
- Свіжі томати. Рекомендують сорт "сливки" й чері
- Якісна оливкова олія першого холодного віджиму
- Твердий сир. Наприклад, пармезан
- Сушений орегано
- Свіжий базилік. Допускається сушений
- Сіль. Використовуйте морську сіль високої якості
Рецепт томатного соусу для піци
Інгредієнти
- Помідори – 400 г
- Оливкова олія першого холодного віджиму – 3 ст. л.
- Морська сіль – 1/2 ч. л.
- Сушений орегано – кілька пучок
- Свіжий базилік – 3 листячка
- Часник – 1 зуб. (за бажанням)
Спосіб приготування
- Подрібнити томати, можна порізати ножем.
- Додати інші інгредієнти і добре перемішати. Посолити. Соус готовий.
- Такий соус можна зберігати 2-3 дні в герметичній ємності в холодильнику.
За матеріалами: Сhristinascucina.com.
Тут знайдете 5 рецептів начинок для смачної домашньої піци.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше