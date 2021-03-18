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Як приготувати найкращий соус для домашньої піци – класичний рецепт

Сьогодні, 17:04

Ніколи не використовуйте для цього соусу томатну пасту

Піца – найпопулярніша їжа в світі. Існує безліч її різновидів, в тому числі й піца, вірніше, начинка, яка підходить до кожного знаку зодіаку. Але начинка начинкою, а правильна піца має готуватися з правильним соусом. Для нас же важливо отримати максимально наближену за смаком до класичної італійської піцу. У цьому матеріалі дізнаємося, з чого готують томатний соус для піци в Італії, що в нього категорично не можна додавати, ну і запишемо його рецепт.

Якщо потрібен небанальний подарунок, скористайтеся варіантами з нашого березневого календаря свят.

Чого не має бути в томатному соусі для піци?

  • Томатів низької якості, дуже кислих, а також квашених
  • Томатної пасти. Її не має бути в соусі для піци
  • Цукор. Будь-які підсолоджувачі просто не потрібні, якщо ви використовуєте високоякісні томати з прекрасним смаком
  • "Італійської приправи." Це неіталійське творіння. Його просто немає в Італії, тому ці спеції не входять до жодної автентичної італійської страви, зокрема піци
  • Часниковий порошок або часникова сіль. Просто ні. І не беріть цибулю

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Що має бути в правильному томатному соусі для піци?

Фото: instagram.com/tasty_sveta/
Фото: instagram.com/tasty_sveta/

Згідно з Associazione Verace Pizza Napoletana, що стоїть на варті неаполітанської піци і соусу до неї, зберігає її традиції, називає 6 інгредієнтів, які входять до складу соусу. І це:

  • Свіжі томати. Рекомендують сорт "сливки" й чері
  • Якісна оливкова олія першого холодного віджиму
  • Твердий сир. Наприклад, пармезан
  • Сушений орегано
  • Свіжий базилік. Допускається сушений
  • Сіль. Використовуйте морську сіль високої якості

Рецепт томатного соусу для піци

Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • Помідори – 400 г
  • Оливкова олія першого холодного віджиму – 3 ст. л.
  • Морська сіль – 1/2 ч. л.
  • Сушений орегано – кілька пучок
  • Свіжий базилік – 3 листячка
  • Часник – 1 зуб. (за бажанням)

Спосіб приготування

  1. Подрібнити томати, можна порізати ножем.
  2. Додати інші інгредієнти і добре перемішати. Посолити. Соус готовий.
  3. Такий соус можна зберігати 2-3 дні в герметичній ємності в холодильнику.

За матеріалами: Сhristinascucina.com.

Тут знайдете 5 рецептів начинок для смачної домашньої піци.

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