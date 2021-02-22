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Місячний календар на березень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні

Сьогодні, 19:12

Дізнайтеся, коли не можна займатися важливими справами, а в які дні можна загадувати бажання

Різні фази Місяця по-різному впливають на людей. Причому, якщо одні явно відчувають на собі вплив супутника Землі, то інші часто навіть не помічають зміну місячних фаз. Як Місяць впливає на наш настрій, емоції і поведінку? В які дні березня корисно проявляти активність, коли не можна виконувати жодних серйозних дій, а коли можна і навіть потрібно загадувати бажання, дізнайтеся в нашій статті.

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Молодик, повня, перша й остання чверті Місяця, а також дні сонячних і місячних затемнень вважаються часом посиленої взаємодії Сонця і Місяця між собою. Астрологи рекомендують той час, коли Місяць перебуває в різних фазах, використовувати для абсолютно різних цілей. Згідно з місячним календарем, березень-2021 починається і завершується фазою спадного Місяця.

Молодик і повня в березні-2021

Молодик у березні 2021 року відбудеться 13-го числа о 12 годині 22 хвилини за київським часом. Він пройде під знаком Риб, який додає романтики і мрійливості у настрій людей – саме те, що потрібно на початку весни, адже це час закоханості й окриленості. У такі дні люди легше вірять в усе чудове, таємниче і магічне.

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У перші кілька днів молодика сприятливо загадувати бажання і будувати плани на майбутнє, а ще мріяти. Також період молодика добре підходить для аналізу минулого, висновків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

Місячний календар на березень
Місячний календар на березень
Фото: Unsplash

Фаза повні розпочнеться 28 березня, о 21 годині 49 хвилин. Вона пройде під знаком Терези, який дасть налаштованість на спокій, гармонію, порозуміння і зниження конфліктів. В цей час люди легше йдуть на компроміси, миряться і знаходять спільну мову з оточуючими.

У період повні та кілька днів поспіль люди не завжди здатні приймати правильні рішення, а під впливом Терезів вони коливаються, проявляється нерішучість і сумніви. Так що серйозні справи краще відкласти на більш сприятливий час.

Не забудьте, що навесні українці переходять на літній час в останню неділю місяця – 28 березня.

Сприятливі і несприятливі місячні дні в березні-2021

У період молодика люди за допомогою своїх думок і вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, відіб'ється на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 5, 7, 8, 10, 11, 14, 24, 25,28, 29, 30 березня.

Слушними днями в березні-2021 для активних і рішучих дій, що приносять результат, є 2, 3, 4, 15, 17, 22, 26 числа місяця. У цей період з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. В цей період часу можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Проте планувати нові справи не варто.

Однак у березні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість і обережність: 6, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 31 березня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії і насильства.

Раніше ми публікували місячний календар фарбування волосся на березень 2021 року: відповідні дні для весняних змін.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життю у молоді, радячись із нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом .

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