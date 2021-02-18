Місячний календар фарбування волосся на березень 2021 року: слушні дні для весняних змін

Дізнайтеся, коли можна фарбувати волосся в березні-2021 за місячним календарем, а в які дні краще цього не робити

Коли за місячним календарем можна фарбувати волосся в березні, щоб розлучитися нарешті із зимовою нудьгою і зустріти нарозхрист весну новим кольором волосся? А в які дні краще нічого не міняти в своєму іміджі?

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся в березні 2021 року на кожен день і вибирайте найкращий час для оновлення свого весняного образу.

Місячний календар на березень-2021: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 березня – 19 місячний день. День підходить для експериментів з кольором, волосся буде довго залишатися здоровим і сяючим.

2 березня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо відіб'ється на розвитку бізнесу.

3 березня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

4 березня – 21 місячний день. Цього дня не варто фарбувати волосся в інший колір, тому що це призведе до сварки.

5 березня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або ж зупиніться на рідному кольорі.

6 березня – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

7 березня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

8 березня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

9 березня – 26 місячний день. Краще за все вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

10 березня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування і тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

11 березня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, для спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

12 березня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

13 березня – 30, 1 місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може принести проблеми і відвернути від важливих справ.

14 березня – 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся на сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

15 березня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем у цей день небажано, тому що ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

16 березня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нові відтінки, а зберегти свій колишній колір.

17 березня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

18 березня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період для зміни іміджу.

19 березня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили і впевненість у собі.

20 березня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися в зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.

21 березня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє його оздоровленню.

22 березня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

23 березня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.

24 березня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

Місячний календар фарбування волосся Фото: Pinterest

25 березня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

26 березня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

27 березня – 15 місячний день. Не варто занадто відходити від свого кольору волосся, в цьому випадку результат фарбування вас порадує.

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28 березня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.

29 березня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір і тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

30 березня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть знайти спільну мову з оточуючими.

31 березня – 19 місячний день. День підходить для експериментів з кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

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