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Какие пищевые добавки убирают морщины всего за 2 месяца

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
29 июня, 08:00
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Сделать кожу эластичной и увлажненной помогают добавки с гиалуроновой кислотой. Всего за 2-3 месяца приема гилауронки морщины разглаживаются, выяснили ученые
Пищевые добавки с гиалуроновой кислотой хорошо убирают морщины
Пищевые добавки с гиалуроновой кислотой хорошо убирают морщины / Фото: freepik.com

Гиалуроновая кислота – один из важнейших компонентов сывороток, кремов и других средств по уходу за лицом: также различные филлеры с "гилауронкой" активно используются в инъекционной косметологии. Но не менее эффективна гиалуроновая кислота в форме пищевых добавок, выяснила группа ученых, опубликовавших результаты исследования в медицинском журнале Nutrients.

Почему гиалуронка так популярна для омолаживания?

Гиалуронан или гилауроновая кислота входит в состав всех наших соединительных тканей и органов, включая кожу и суставную жидкость. Гиалуроновая кислота входит в состав нашего тела и выполняет важные функции: она помогает сохранить воду в тканях и выступает, как смазывающее вещество для суставов. А мы напоминаем, что сохранить красоту помогает не только косметология, но и позитивный настрой: ловите 10 идей, как сделать ваше лето незабываемым.

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Тот факт, что с возрастом выработка гиалуронки организмом замедляется, стал поводом для исследования этого вещества в качестве антивозрастного компонента. И сегодня мы видим результат: под воздействием гиалоурановой кислоты в кромах, гелях или инъекционной косметологии кожа становится эластичнее и морщины разглаживаются.

Так чем же эффективны именно пищевые добавки с гиалуронкой?

В нескольких клинических испытаниях ученые всесторонне оценили влияние пероральной гиалуроновой кислоты (то есть приема препарата в капсулах) на состояние кожи, включая морщины и увлажнение. Так, часть добровольцев принимала по 120 мг гиалуронки ежедневно в течение трех месяцев, а другой части участников исследования давали плацебо. Эффект плацебо — какой-либо эффект, психологический или физический, который препарат плацебо (пустышка) оказывает на человека. Плацебо является одним из важнейших компонентов всех клинических исследований.

Уже через 2 месяца приема гиалуронки состояние кожи улучшается, отмечают ученые
Уже через 2 месяца приема гиалуронки состояние кожи улучшается, отмечают ученые / Фото: unsplash.com

Итоге у тех, кто принимал настоящую гиалуроновую кислоту. Уже через 2 месяца состояние кожи значительно улучшилось с точки зрения оценки морщин, содержания воды в роговом слое, потери кожей воды и повышения ее эластичности. Ученые отмечают, что данные результаты показывают, что прием гиалуроновой кислоты именно в качестве пищевой добавки может подавлять морщины и улучшать состояние кожи.

Напомним, ранее мы писали, какие продукты портят кожу и чем их заменить.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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