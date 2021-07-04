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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Какие 3 природных нутрицевтика помогут похудеть и с чем их лучше есть

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
4 июля, 08:30
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Овес, семена льна и сою стоит добавить в рацион как для похудения, так и для поддержания здоровья в целом. Как лучше употреблять эти нутрицевтики, в материале
Овес, сою и льняное семя полезно добавлять в блюда: они помогут похудеть и стать здоровее
Овес, сою и льняное семя полезно добавлять в блюда: они помогут похудеть и стать здоровее / Фото: Сегодня

Нутрицевтики – это не только пищевые добавки или витаминные комплексы: к ним также относят некоторые продукты питания, экстракты растений, минералы, которые помогают крепить здоровье и поддержать иммунитет. Три природных и доступных всем нутрицевтика буквально на днях ученые признали очень эффективными для поддержания здоровья и борьбы с лишним весом.

Результаты их трудов опубликованы в медицинском журнале Nutrients. А мы собрали для вас интересные идеи для лета: ловите в нашем журнале лайфхаков 10 креативных идей.

Какие же нутрицевтики ученые рекомендует добавлять в рацион?

Медики отмечают хороший эффект сочетания овса, коричневого льняного семени и сои в борьбе с лишним весом и в профилактике ожирения. Также эти продукты показали эффективность в плане профилактики заболеваний сердца и сосудов.

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А еще – сахарного диабета второго типа, метаболического синдрома, воспалительных заболеваниях кишечника и нерациональном питании в целом.

Как лучше употреблять эти нутрицевтики?

Медики отмечают, что овес, коричневые семена льна и соя не только полезны, а доступны, поэтому каждый может добавить их в свой рацион. Эти нутрицевтики можно смешивать в одном блюде или добавлять в разные: фруктовые и овощные салаты, соки, каши, йогурты, сливки и муссы.

Соя помогает не только похудеть, но и улучшить состояние кожи
Соя помогает не только похудеть, но и улучшить состояние кожи / Фото: freepik.com

А также в домашнюю выпечку, печенье, пироги. Отлично подходят для таких нутрицевтиков овощные пюре, супы, бульоны и различные соусы.

Напомним, что раньше мы писали, какие продукты и пищевые добавки замедляют старение кожи.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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"Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело"

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