10 нужных вещей для шопоголиков, которые можно купить в "черную пятницу-2020"

Шоппинг в основном пройдет онлайн, но в этом множество плюсов

Приближается тот самый долгожданный день, когда шопоголики радостно сходят с ума и совершают множество покупок. О, да, это "черная пятница". И поскольку до нее осталось всего три дня, самое время составить список необходимых вещей и приобрести их по выгодной цене.

Сегодня.Lifestyle выбрали модные находки распродаж "черной пятницы", которые в списке must-have этого сезона. Также мы поделились, где искать самые выгодные скидки офлайн и в Сети.

Где покупать в "черную пятницу"

К счастью, в 2020 году "черная пятница" превратилась в целую неделю скидок. Вы можете отправиться в столичные ТРЦ Ocean Plaza, Skymall, Gulliver, River Mall и ЦУМ и купить вещи со скидкой в 70-80%.

Самые популярные в Украине сайты для онлайн-покупок одежды – Lamoda, Leboutique, Answear и Shafa тоже дают скидки до 70%.

Конечно же, мы не забыли об AliExpress и его аналогах Alibaba, а также американском Amazon.

1. Пальто из шерсти

Шерстяное пальто / Totême Фото: net-a-porter.com

Шерстяное пальто – универсальная верхняя одежда, которая точно прослужит не один сезон. Как классическая и женственная альтернатива пуховикам и курткам, теплое пальто точно оправдает свои вложения. Тем более, что по скидкам цена на качественную вещь будет действительно выгодной.

2. Кашемировый свитер/кардиган

Кашемировый кардиган Фото: thereformation.com

Уютный, теплый и роскошный кашемировый кардиган или свитер станет отличным выбором на распродаже. Вещь, которая практична в носке и дополнит любой образ – от наряда для особенного мероприятия до повседневных образов. Кашемир говорит сам за себя, и всегда сделает ваш внешний вид презентабельным.

3. Классический блейзер

Блейзер Фото: modaoperandi.com

В Черную пятницу стоит купить блейзер, ведь будет актуален и в зимний, и в весенний сезоны. Можно отдать предпочтение классическим силуэтам, которые идеально подчеркивают талию и сочетаются с юбками, брюками и платьями. На распродажах точно можно будет найти блейзеры из разных тканей и моделей.

4. Зимняя обувь

Зимние сапоги Фото: Pinterest

У каждой девушки есть представление о той самой идеальной паре обуви, которая, возможно, не очень практична, и поэтому, ее покупка всегда откладывается. Что ж, Черная пятница – идеальная возможность реализовать свои самые сокровенные желания. А может быть, вам действительно необходима новая пара обуви на зиму 2020-2021 – тогда выгодная цена вам точно будет полезна.

5. Платье на Новый год

Платье Фото: modaoperandi.com

Чтобы не искать наряд на новогодний вечер в сам праздник 31 января, распродажа на Черную пятницу – отличная возможность купить то, что нравится по приятной цене. Будь то соблазнительные платья, яркий костюм или комфортный и уютный домашний комплект – не откладывайте покупки на последний момент.

6. Спортивный комплект для тренировок

Спортивный костюм Фото: Pinterest

В Черную пятницу точно можно будет найти миллионы разных спортивных комплектов на любой вкус и размер. Пандемия пандемией, а физическую активность никто не отменял. Конечно, многие перешли на домашний режим тренировок и поэтому красивый и модный спортивный комплект – неплохая мотивация подняться с любимого дивана.

7. Трикотажный костюм

Трикотажный костюм для дома Фото: Pinterest

С нескончаемым карантином многих из нас в ближайшем будущем ждет домашний режим. Требования к одежде сменились и приоритетом стал комфорт. Поэтому трикотажные и вязаные комплекты, спортивные костюмы стали одним из главных трендов года. Такую одежду можно надевать и дома во время работы, и на улицу, когда вы идете по повседневным делам.

8. Кожаная одежда

Кожаная юбка плиссе Фото: stradivarius.com

Распродажи могут быть полезны и тогда, когда вы хотите дополнить свой гардероб трендовыми вещами сезона. Например, к нам снова вернулся тренд прошедших лет на кожаные изделия. И они могут быть чем угодно: юбками, плащами, шортами, брюками и так далее.

9. Комплект нижнего белья

Нижнее белье Фото: Pinterest

Также можно купить комплект нижнего белья, выбрать который точно стоит заранее, так как размеры разбираются очень быстро. Для разных случаев подобные комплекты можно найти как на сайтах любимых брендов, которые проводят распродажи, или же на крупных торговых площадках, как AliExpress или Taobao, где можно найти все за меньшую стоимость.

10. Головной убор

Головные уборы зима 2020-2021 Фото: www.amazon.com

Это то, что вам точно пригодится зимой, вне зависимости от погоды. Фуражки кепи, береты, шерстяные шапки или панамы – все эти головные уборы в трендах осени-зимы 2020-20201.

Ранее мы рассказали, с чего началась история "черной пятницы" и ее главных традициях.

Все подробности в спецтеме Черная пятница

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться