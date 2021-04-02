Бренд Fendi скопировал авоськи советских бабушек и продает за 895$

Попробуйте найти 5 отличий

Модные бренды вообще любят "одалживать" друг у друга идеи. Взять хотя бы недавний скандал из-за Guess, повторившего дизайн культовой сумки. Но в Fendi копнули глубже и нашли вдохновение в эстетике СССР. На официальном сайте бренда появились сумки Fendi Basket. И они сильно напоминают пластиковые авоськи, с которыми советские бабушки ходили в гастроном.

Fendi Basket Фото: fendi.com

Fendi Basket Фото: fendi.com

Надо отдать бренду должное: их сумки изготовлены из переработанного пластика, а значит, экологичнее тех, что были в СССР. Традиционный ромбик заменен симпатичным логотипом из тисненой кожи, а еще есть ремень, чтобы носить сумку через плечо. Этого Fendi показалось достаточно, чтобы просить 895$ за авоську среднего размера и 620$ — за маленькую.

Fendi Basket Фото: fendi.com

Fendi Basket Small Фото: fendi.com

Fendi Basket Фото: fendi.com

Новинки представлены в четырех оттенках — голубом, розовом, желтом и белом. В советские времена подобные стоили 3 руб 50 коп. Эх, вот во что нужно было вкладываться…

Слева – сумки Fendi, справа – сумки СССР Фото: avito.ru, fendi.com

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