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Бренд Fendi скопировал авоськи советских бабушек и продает за 895$

Сегодня, 13:37

Попробуйте найти 5 отличий

Модные бренды вообще любят "одалживать" друг у друга идеи. Взять хотя бы недавний скандал из-за Guess, повторившего дизайн культовой сумки. Но в Fendi копнули глубже и нашли вдохновение в эстетике СССР. На официальном сайте бренда появились сумки Fendi Basket. И они сильно напоминают пластиковые авоськи, с которыми советские бабушки ходили в гастроном.

Fendi Basket
Fendi Basket
Фото: fendi.com

Fendi Basket
Fendi Basket
Фото: fendi.com

Надо отдать бренду должное: их сумки изготовлены из переработанного пластика, а значит, экологичнее тех, что были в СССР. Традиционный ромбик заменен симпатичным логотипом из тисненой кожи, а еще есть ремень, чтобы носить сумку через плечо. Этого Fendi показалось достаточно, чтобы просить 895$ за авоську среднего размера и 620$ — за маленькую.

Fendi Basket
Fendi Basket
Фото: fendi.com

Fendi Basket Small
Fendi Basket Small
Фото: fendi.com

Fendi Basket
Fendi Basket
Фото: fendi.com

Новинки представлены в четырех оттенках — голубом, розовом, желтом и белом. В советские времена подобные стоили 3 руб 50 коп. Эх, вот во что нужно было вкладываться…

Слева – сумки Fendi, справа – сумки СССР
Слева – сумки Fendi, справа – сумки СССР
Фото: avito.ru, fendi.com

Кстати, помните пенсионера-влогера Деда Панча? В очередном выпуске ютуб-шоу он рассказывает 5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Из видео вы узнаете, что, где и когда будет закрыто, а также, как этот локдаун восприняли украинцы.

Также мы недавно поделились надежным способом почистить кожаную сумку.

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