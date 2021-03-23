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Самая популярная сумка в Instagram набрала 5,9 млн постов: Как она выглядит

Сегодня, 21:05

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Недавно мы рассказывали про главные тренды весны. Но есть вещи, которые никогда не выйдут из моды. И сумка Birkin от Hermès как раз из этой категории. Ко внушительному списку всех ее рекордов добавился новый — культовый аксессуар запостили в Instagram 5,9 млн раз. Исследование провела онлайн-платформа OnBuy, а результатами поделилось издание Fashion Network.

Hermès Birkin
Hermès Birkin
Фото: farfetch.com

Выяснилось, что конкуренцию Hermès Birkin смогла составить только… Hermès Kelly. Она расположилась на второй строчке рейтинга популярности, собрав почетные 5,45 млн. Не зря говорят, что в легендарные сумки Hermès инвестировать надежнее, чем в золото.

Hermès Kelly
Hermès Kelly
Фото: farfetch.com

Тройку лидеров закрывает Lady Dior со сравнительно скромными 2 млн постов.

Lady Dior
Lady Dior
Фото: farfetch.com

За ней следуют Gucci Marmont, Chanel Boy, Celine Trapeze, Gucci Dionysus, Dior saddle, Chanel Flap, Givenchy Antigona — больше 500 тыс публикаций. Несмотря на то, что первые два места занимает Hermès, самыми популярными брендами в Instagram стали Gucci, Celine and Louis Vuitton. В топ-20 вошли по 3 сумки каждого из этих модных домов.

Напомним также, что Instagram тестирует новую функцию, которая поможет одиноким сердцам найти друг друга.

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Instagram сумки
Источник: instagram.com/alleyesonjordyc
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