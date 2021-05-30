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Солистка Go_A переписывается с участником Евровидения и это не итальянец

Сегодня, 18:34

Катя Павленко ответила на вопросы поклонников о своих отношениях с итальянцами и финнами

Екатерина Павленко из Go_A
Екатерина Павленко из Go_A
Фото: YouTube

Катя Павленко из группы Go_A, которая ранее получила премию "Женщина III тысячелетия", призналась, что поддерживает связь с другими участниками "Евровидения-2021". На конкурсе украинцы подружились с представителями Италии, Финляндии и Швейцарии, а с некоторыми Катя продолжает общаться и сейчас.

В недавнем интервью Кате Павленко задали вопросы о "Евровидении". В частности поклонники поинтересовались, был ли у нее поцелуй с фронтменом Måneskin. Солистка Go_A это отрицает, но признается, что ей накануне писал исполнитель Gjon's Tears из Швейцарии.

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"Я не помню, чтобы мы целовались с итальянцами, но я помню, что мы все там обнимались, а в финале, кода выступали итальянцы, мы с финнами свалили забор, потому что устроили слэм на Евровидении", – говорит Катя в видео, опубликованном в YouTube 5 канала.

К слову, после финала "Евровидения-2021" фронтмен Måneskin сказал, что песня Go_A – его самая любимая на конкурсе в этом году.

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