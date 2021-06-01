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Підсумки Євробачення-2021: виступ Go_A став одним з найпопулярніших на конкурсі

Сьогодні, 11:00

Організатори "Євробачення-2021" назвали найпопулярніші відео з виступами учасників на YouTube за травень

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Не так давно відбувся 65-й ювілейний міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". Український гурт Go_A з піснею SHUM підкорив європейських глядачів. Крім того, що трек очолив чарти найпопулярніших музичних платформ , виступ Go_A став одним з найбільш популярних за переглядами на офіційному YouTube каналі "Євробачення" серед учасників цього року. Більше переглядів вдалося зібрати тільки переможцям – італійській групі Maneskin. Розповідаємо, виступи яких учасників "Євробачення-2021" дивилися найбільше.

Італія: Måneskin – Zitti E Buoni 43 мільйони переглядів

Україна: Go_A – Shum 11 мільйонів переглядів

Франція: Barbara Pravi – Voilà 10 мільйонів переглядів

Швейцарія: Gjon's – Tears Tout l'Univers 6,6 мільйона переглядів

Азербайджан: Efendi – Mata Hari 4,4 мільйона переглядів

Фінляндія: Blind Channel – Dark Side 4 мільйона переглядів

Росія: Manizha – Russian Woman 3,8 мільйона переглядів

Сербія: Hurricane – Loco Loco 2,7 мільйона переглядів

Ісландія: Daði og Gagnamagnið – 10 Years 2,5 мільйона переглядів

Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo 1,5 мільйона переглядів

Нагадаємо, фронтмен італійської групи Mаneskin назвав трек українського гурту одним з улюблених на конкурсі цього року.

Також в Мережі з'явилося відео, на якому Manizha танцює під пісню Go_A під час шоу. Варто зазначити, що російська співачка і раніше не приховувала захоплення від української групи. Представниця Росії коментувала виступ групи на сторінці солістки Go_A Катерини Павленко.

Варто зазначити, що трек Go_A дуже популярний в різних країнах і на нього створюють яскраві кавери. Ми навіть підготували добірку каверів на пісню SHUM.

Раніше ми розповідали, що після тріумфу Go_A на Євробаченні Руслан Квінта передумав йти з Нацвідбору .

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