Бризоль с форелью на завтрак – рецепт для сытного и энергичного начала дня
Для начинки можно брать курицу, рыбу или любимые овощи
Кто-то может подумать, что бризоль – яичные рулеты или конверты с начинкой – самостоятельное блюдо французской кухни. Это так отчасти. Бризоль – скорее не само блюдо, а способ его приготовления. Слово "бризоль" можно перевести, как зажаренный в омлете. То есть любая начинка заворачивается в яичный блин. В любом случае, это отличный вариант для начала дня, если есть желание разнообразить традиционные яичные запеканки к завтраку.
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Для бризоль с форелью и творогом нужно взять:
Ингредиенты на 2 персоны
- 80 г – с/соленой форели
- 80 г – мягкого творога
- 50 г – огурца
- укроп, перец – по вкусу
- 3 шт. – яйца
- 20 мл – молока
Способ приготовления
- Мелко нарезать укроп, смешать с творогом, нарезать форель и огурец.
- Для яичного блина смешать яйца с молоком, взбить вилкой, добавить перец.
- На разогретую сковороду влить половину яичной смеси, обжарить с двух сторон, также проделать со второй частью смеси из яиц и молока.
- Выложить начинку на готовые омлеты, намазать творог с зеленью на всю поверхность, с краю положить огурец с рыбой, плотно завернуть рулет.
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