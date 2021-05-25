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Бризоль с форелью на завтрак – рецепт для сытного и энергичного начала дня

Сегодня, 05:30

Для начинки можно брать курицу, рыбу или любимые овощи

Фото: бризоль - идеальный завтрак, instagram.com/dr_elena___/
Фото:  бризоль - идеальный завтрак, instagram.com/dr_elena___/

Кто-то может подумать, что бризоль – яичные рулеты или конверты с начинкой – самостоятельное блюдо французской кухни. Это так отчасти. Бризоль – скорее не само блюдо, а способ его приготовления. Слово "бризоль" можно перевести, как зажаренный в омлете. То есть любая начинка заворачивается в яичный блин. В любом случае, это отличный вариант для начала дня, если есть желание разнообразить традиционные яичные запеканки к завтраку.

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Для бризоль с форелью и творогом нужно взять:

Ингредиенты на 2 персоны

  • 80 г – с/соленой форели
  • 80 г – мягкого творога
  • 50 г – огурца
  • укроп, перец – по вкусу
  • 3 шт. – яйца
  • 20 мл – молока

Способ приготовления

  1. Мелко нарезать укроп, смешать с творогом, нарезать форель и огурец.
  2. Для яичного блина смешать яйца с молоком, взбить вилкой, добавить перец.
  3. На разогретую сковороду влить половину яичной смеси, обжарить с двух сторон, также проделать со второй частью смеси из яиц и молока.
  4. Выложить начинку на готовые омлеты, намазать творог с зеленью на всю поверхность, с краю положить огурец с рыбой, плотно завернуть рулет.

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