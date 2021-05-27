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Ароматный завтрак – начните день с ленивых вареников и какао

Сегодня, 06:30

Украсить такой завтрак рекомендуется ягодами и шоколадом

Идеальный завтрак - ленивые вареники и какао
Идеальный завтрак - ленивые вареники и какао
Фото: freepik.com

И какао, и ленивые вареники (клецки) готовятся практически моментально, а вот времени, чтобы ими насладиться нужно как можно больше. Кстати, так советуют жители Финляндии, когда медленно едят свои блины по утрам. Так что если у вас есть такая возможность, порадуйте себя ароматным завтраком. Возможно, эта идеальная творожно-шоколадная пара станет одной из ваших любимых практически каждое утро.

В майском календаре праздников есть идеи для самых идеальных подарков родным и близким.

Ленивые вареники с медом и сметаной

Ленивые вареники с ягодами
Ленивые вареники с ягодами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 350 г жирного домашнего творога;
  • 100 г муки;
  • 2 яичных желтка;
  • 1-2 ст. л. сахара;
  • соль – по вкусу.

Для подачи

  • 40 г сливочного масла;
  • 2 ч. л. меда;
  • 100 г сметаны;
  • ягоды.

Способ приготовления

  1. Творог протереть через сито, затем смешать с солью, сахаром, яичными желтками и растереть.
  2. Добавить муку и тщательное перемешать.
  3. Полученное тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в виде колбаски около 3 см в толщину и 25 см в длину.
  4. Получившиеся "колбаски" нарезать на кусочки примерно по 2 см.
  5. Партиями аккуратно опустить вареники в слегка подсоленный кипяток. Варить, пока не всплывут.
  6. Готовые вареники выложить на блюдо и полить растопленным сливочным маслом.

Какао с молоком

Фото: Pixabay

Ингредиенты

  • молоко – 500 мл;
  • кипяток – 100 мл;
  • какао-порошок – 3 ст. л.;
  • сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления

  1. В сотейник влить молоко и поставить на огонь.
  2. В миску всыпать какао-порошок. Влить кипяток и хорошо перемешать.
  3. В горячее молоко добавить заваренное какао и сахар.
  4. Хорошо перемешать и довести до кипения.
  5. Разлить по кружкам и подавать к столу.

Здесь найдете три варианта приготовления питательных завтраков.

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