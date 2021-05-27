Ароматный завтрак – начните день с ленивых вареников и какао
Украсить такой завтрак рекомендуется ягодами и шоколадом
И какао, и ленивые вареники (клецки) готовятся практически моментально, а вот времени, чтобы ими насладиться нужно как можно больше. Кстати, так советуют жители Финляндии, когда медленно едят свои блины по утрам. Так что если у вас есть такая возможность, порадуйте себя ароматным завтраком. Возможно, эта идеальная творожно-шоколадная пара станет одной из ваших любимых практически каждое утро.
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Ленивые вареники с медом и сметаной
Ингредиенты
- 350 г жирного домашнего творога;
- 100 г муки;
- 2 яичных желтка;
- 1-2 ст. л. сахара;
- соль – по вкусу.
Для подачи
- 40 г сливочного масла;
- 2 ч. л. меда;
- 100 г сметаны;
- ягоды.
Способ приготовления
- Творог протереть через сито, затем смешать с солью, сахаром, яичными желтками и растереть.
- Добавить муку и тщательное перемешать.
- Полученное тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в виде колбаски около 3 см в толщину и 25 см в длину.
- Получившиеся "колбаски" нарезать на кусочки примерно по 2 см.
- Партиями аккуратно опустить вареники в слегка подсоленный кипяток. Варить, пока не всплывут.
- Готовые вареники выложить на блюдо и полить растопленным сливочным маслом.
Какао с молоком
Ингредиенты
- молоко – 500 мл;
- кипяток – 100 мл;
- какао-порошок – 3 ст. л.;
- сахар – 3 ст. л.
Способ приготовления
- В сотейник влить молоко и поставить на огонь.
- В миску всыпать какао-порошок. Влить кипяток и хорошо перемешать.
- В горячее молоко добавить заваренное какао и сахар.
- Хорошо перемешать и довести до кипения.
- Разлить по кружкам и подавать к столу.
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